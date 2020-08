Grote kans op zomerstorm woensdag: ‘Niet uitwaaien, maar wegwaaien!’

Na weken van (extreme) hitte, draait het weer nu een heel andere kant op. Met zelfs potentie op een flinke storm halverwege de week.

Komende woensdag is het heel goed mogelijk dat een zomerstorm over Nederland trekt, laat Weeronline weten. De kans is vrij groot dat ergens langs de kust tijdelijk windkracht 9 komt te staan. Gebeurt dat langer dan een uur achtereen, dan is volgens het weerbureau sprake van een officiële zomerstorm.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dat is geen uitwaaien meer, maar wegwaaien! 💨 https://t.co/sZD7jpG2Rm — Weeronline (@weeronline) August 24, 2020

Storm in sneltreinvaart

Een stormdepressie trekt op dit moment in sneltreinvaart vanaf het midden van de Atlantische Oceaan richting Nederland. Morgen overdag zwelt de wind al aan, maar woensdagochtend wordt waarschijnlijk pas het hoogtepunt bereikt. Aan zee kan daarbij een tijdje stormkracht komen te staan (windkracht 9) en is kans op zware windstoten tot 100 km/uur. Landinwaarts kan de wind uithalen naar 75-90 km/uur. „Dat is geen uitwaaien meer, maar wegwaaien!”, schrijft het weerstation op Twitter.

60 procent

De kans dat dit gebeurt en de zomerstorm officieel de boeken in gaat, wordt door Weeronline op 60 procent ingeschat. De laatste officiële zomerstorm vond plaats op 10 augustus 2019. Op die dag bereikte de wind in IJmuiden een uur lang gemiddeld windkracht 9. Dit was ook de dag waarop het dak van het stadion van AZ in Alkmaar instortte.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hinder zomerstorm

Voor het verkeer, dat nu aan het eind van de zomervakantie steeds meer op gang begint te komen, komt de timing van de meest krachtige windstoten slecht uit. Het hoogtepunt lijkt nu tijdens de woensdagochtendspits plaats te vinden. Automobilisten moeten rekening houden met de vlagerige wind. „Op dijken, bruggen en wegen in open gebied is het sterk af te raden om met een caravan of lege aanhanger de weg op te gaan.”

Bomen staan nu vol in blad en kunnen daardoor gemakkelijker omwaaien dan in de winter. Bovendien zijn bomen regionaal flink verzwakt door drie jaren van extreme droogte. Ook dat verhoogt het risico op afgewaaide takken of omgewaaide bomen. Lees hier over de weersverwachting van de nazomer

Onstuimige week

Het zijn niet alleen regen en wind die de klok slaan. Tussen de buien door schijnt de zon regelmatig en kan het urenlang droog zijn. En hoe zuidoostelijker je komt, hoe vaker het droog blijft, meldt Weeronline. Op de meeste dagen wordt het 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Dinsdag vormt daarin een uitzondering, want dan kan het 20-24 graden worden, maar tegelijkertijd is het die dag ook grijs en regenachtig weer.

Vanaf vrijdag lijkt nog iets koelere lucht ons land te bereiken en wordt waarschijnlijk nergens meer de 20 graden gehaald. Ook dan blijft de kans op buien groot en kan het stevig waaien. „Voorlopig zijn we nog niet van het herfstachtige weer af!”

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.