Zomers en zonnig: volgende week grote kans op hittegolf

Dacht je dat vrijdag de enige zonnige dag van de zomer was, dan heb je het goed mis. Vanaf woensdag lopen de temperaturen flink op en is er in het zuiden en zuidoosten van het land kans op een regionale hittegolf.

Er is sprake van een hittegolf als er vijf warme dagen op rij worden gemeten in De Bilt, waarvan er drie tropisch zijn. Bij 25 graden spreken we van een zomerse dag, bij 30 graden of hoger is het tropisch.

Zonnig en zomers

In het weekend zullen we het nog moeten doen met flink wat bewolking en maandag is er zelfs een grote kans op flink wat regen, gepaard met onweer. Het blijft een graad of 20. Ook dinsdag is niet heel warm, maar dan blijven de buien in ieder geval uit. Een opstapje naar woensdag, want dan keert het warme zomerweer terug.

Het wordt vanaf dan zonnig en droog met een graad of 30. En dat blijft het ook. Op vrijdag en in het weekend is er zelfs kans op temperaturen boven de 30 graden. In het zuiden en oosten wordt mogelijk zelfs de 35 graden aangetikt.

Na het weekend is de verwachting onzekerder: het zonnige, warme weer kan even aanhouden, maar het kan ook dalen naar een schappelijke 23 tot 28 graden.

Te druk

Afgelopen vrijdag was het ook al flink warm. Het effect daarvan was te zien op de Nederlandse wegen: richting het strand stond het goed vast en verschillende badplaatsen riepen mensen op niet te komen.

De NS deed een „dringende oproep” aan mensen om niet meer met de trein naar Zandvoort te gaan. Het strand was namelijk te druk. Er reden vanwege het zonnige weer al meer treinen richting de badplaats. Met de auto naar Zandvoort ging ook al niet meer: het bleef zo druk daar dat de toegangswegen werden afgesloten. Mensen die stonden te wachten om Zandvoort binnen te komen, moesten omkeren, liet de gemeente weten.

„Binnen Zandvoort staan auto’s stil. Inzittenden beginnen last te krijgen van oververhitting. Vanuit veiligheidsoverwegingen hebben we besloten de toegangswegen te sluiten”, zei een woordvoerster van de gemeente.

Hittegolf

Aan het begin van de zomer – in juni – was het ook al flink warm. Ook toen was er kans op een regionale hittegolf.

Lees ook: Hittegolf? Zo zorg je ervoor dat ook je planten die overleven!

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.