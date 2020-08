Veel zaken rond letselschade duren jaren, slachtoffers voelen zich verdachte

Wie een zaak met letselschade boven de 50.000 euro heeft lopen, moet soms jarenlang wachten op uitbetaling. De voornaamste reden: medische bewijzen worden in twijfel getrokken.

Het AVROTROS-programma Radar ondervroeg, met de Samenwerkende Slachtoffer Organisaties Letselschade (SSOL) 3085 letselschadeslachtoffers. De meerderheid hiervan is ontevreden over de duur van de afhandeling van de zaak, volgens twee derde wordt deze onnodig vertraagd. Vaak worden medische bewijzen in twijfel getrokken. De bevindingen zijn vanavond bij Radar te zien (20.30 uur, NPO 1).

Psychisch leed door zaken rond letselschade

De handelswijze van de tegenpartij blijft niet zonder gevolgen: 43 procent kampt door het verloop van de zaak met psychisch leed, 59 procent ondervindt financiële nadelen. De helft van de ondervraagden zegt totaal geen grip te hebben op de afhandeling van hun zaak. Meer dan de helft voelt zich soms meer verdachte dan slachtoffer.



Dat de genoemde klachten daadwerkelijk zijn veroorzaakt door het ongeval, dat wordt nogal eens in twijfel getrokken. 55 procent van de ondervraagden geeft aan dat dit bij hun het geval is (geweest). Het vaakst (bij 66 procent) gaat deze discussie over het zogeheten ‘causaal verband’ over de medische bewijslast, bij 48 procent over de hoogte van de schadevergoeding. Andere punten van discussie zijn: wie er aansprakelijk is voor het ongeval (23 procent), hoe het ongeval is gebeurd (18 procent) en of mensen zelf (deels) schuldig zijn aan het ongeval (17 procent).

Hoe hoger het schadebedrag, hoe meer twijfel en gedoe

Hoe hoger het schadebedrag, hoe vaker getwijfeld wordt. Niet alleen aan de hoogte van de schadevergoeding, maar ook aan de medische bewijslast: bij zaken die boven de 50.000 euro uitkomen, wordt deze in 80 procent van de gevallen in twijfel getrokken. Van alle deelnemers waarbij discussie is ontstaan over de medische bewijslast heeft het grootste gedeelte al meerdere medische adviezen op tafel gelegd. Bij 71 procent meer dan één, en bij 35 procent zijn er al vier of meer adviezen gegeven.

Afhandeling letselschade duurt onnodig lang

Van alle deelnemers is 56 procent niet te spreken over de tijd die de schadeafhandeling in beslag neemt, waarvan twee derde ‘heel ontevreden’ is. Twee derde van alle deelnemers geeft aan dat zij het gevoel hebben dat de afhandeling onnodig wordt vertraagd. In driekwart van de gevallen wijzen zij de verzekeraar van de tegenpartij aan als schuldige. Een meerderheid, 55 procent, voelt of voelde zich door de bejegening van de tegenpartij soms verdachte in plaats van slachtoffer, een meerderheid hiervan (58 procent) niet af en toe, maar vaak of voortdurend. Eén op de vijf (22 procent) heeft het gevoel dat zij grip hebben op de schadeafhandeling. 29 procent heeft dit gedeeltelijk, de helft van alle ervaringsdeskundigen zegt geheel géén grip op de zaak te voelen.

