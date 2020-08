Groningse Winsum is het mooiste dorp van Nederland

Het dorp Winsum in Groningen mag zich officieel ‘het allermooiste dorp van Nederland’ noemen. Winsum, een dorp met zo’n 7400 inwoners, is door een deskundige jury gekozen als winnaar uit de top vijf dorpen. 30.000 stemmers vonden ook Elsloo in Limburg, Oisterwijk in Noord-Brabant, Hollum in Friesland en Urk in Flevoland erg mooi. Toch koos de jury voor Winsum.

Deze verkiezing, van het ‘allermooiste dorp’ werd voor de eerste keer gehouden. Via de website van de ANWB kon er gestemd worden op één van de 40 dorpen uit de ANWB-longlist. Ook kon een ontbrekende plaats worden aangedragen. Van de top-50 werd het boek De allermooiste dorpen van Nederland gemaakt, dat morgen uitkomt.



‘Een prachtdorp’

Op donderdag 20 augustus zet ANWB-directeur Frits van Bruggen Winsum in het zonnetje tijdens een feestelijke huldiging. Hij reikt een bord uit en overhandigt dan het eerste exemplaar van de nieuwe ANWB-uitgave ‘De Allermooiste dorpen van Nederland’, waarin vijftig prachtige dorpen uitvoerig worden beschreven.

Volgens de juryleden is Winsum „een levendig dorp met de voorzieningen van een kleine stad, heerlijke straatjes om doorheen te dwalen, twee kerken, twee molens en dat schitterende Winsumerdiep, een blauwe ader door de bebouwing. Een prachtdorp!”

59 rijksmonumenten

De juryleden waren cabaretier Wim Daniëls, Jaap Evert Abrahamse (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en Marieke Haafkens (ANWB route-expert). Volgens hen telt het grote aantal rijksmonumenten (59) in Winsum sterk mee, en het feit dat er sprake is van een écht dorpsleven. Ook zijn er veel verschillende bouwstijlen te vinden: van boerderijen uit de zeventiende en achttiende eeuw naar Amsterdamse School-architectuur tot moderne bungalows uit de periode na de Tweede Wereldoorlog.

