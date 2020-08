Weekcijfers RIVM: 4036 nieuwe besmettingen

De afgelopen week hebben 4036 mensen te horen gekregen dat zij besmet zijn met het nieuwe coronavirus. Dat heeft RIVM-voorman Jaap van Dissel bekendgemaakt.

Het zijn 1448 meer dan vorige week, toen 2588 mensen een positieve testuitslag kregen. Het aantal ziekenhuisopnamen en sterfgevallen blijft relatief laag.

Negen personen overleden

Het aantal ziekenhuisopnames is gedaald van 44 naar 38. Negen personen zijn afgelopen week overleden.

Rotterdam is de grootste brandhaard, gevolgd door Amsterdam en Den Haag. In plaatsen als Gouda en Bergen op Zoom worden ook veel gevallen vastgesteld. Buiten de Randstad en West-Brabant blijft het vooralsnog relatief rustig. Een uitbraak als in Dokkum, waar achttien bevriende jongeren ziek werden na een buitenfeest, is een uitzondering. Aantal besmettelijke coronapatiënten verdubbeld

Het aantal coronapatiënten die anderen kunnen besmetten met het virus, is in een week tijd verdubbeld. Volgens RIVM zijn er nu 32.451 zogenoemde besmettelijke personen in Nederland. Vorige week waren het er ongeveer 16.000.

Het aantal is wel een schatting, benadrukt het RIVM. Misschien zijn er bijna 19.000 besmettelijke personen, maar het zou ook kunnen gaan om meer dan 47.000.

Half juli telde Nederland circa 7000 besmettelijke personen en begin juli waren het er ongeveer 3000. „Als iemand het coronavirus oploopt, dan is deze persoon een tijd lang besmettelijk voor anderen. Hoelang dit duurt verschilt van persoon tot persoon”, legt het RIVM uit.

Reproductiegetal 1,3

Het zogenoemde reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, is iets gestegen. Het getal is nu 1,3. Vorige week was het 1,2 en de week ervoor 1,4. Bij een reproductiegetal van 1,3 zorgen 100 coronapatiënten ervoor dat 130 anderen de ziekte oplopen. Die besmetten op hun beurt 169 mensen, en die dragen de ziekte vervolgens over aan bijna 220 mensen. Bij elke stap komen er meer patiënten bij en gaat het virus steeds sneller rond.

Premier Rutte zei vorige week in de persconferentie dat corona bezig is met een gevaarlijke opmars. De Tweede Kamer komt daarom eerder terug van reces; morgen is er een coronadebat. De overheid wil dat het reproductiegetal onder de 1 komt. Dan dooft de uitbraak langzaam uit.

RIVM-updates

Eind juni besloot het RIVM te stoppen met dagelijkse corona-updates, omdat nauwelijks nog mensen besmet raakten. In de eerste wekelijkse update, begin juli, meldde het instituut 432 nieuwe gevallen. Een week later was dat gestegen naar 534 nieuwe patiënten in een week tijd. Daarna verspreidde het virus zich snel. Een week na de 534 gevallen kwamen er 987 besmettingen bij. Nog een week later bleken 1329 mensen het coronavirus te hebben opgelopen, en in de week tot dinsdag werden 2588 gevallen vastgesteld.

