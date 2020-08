Twentse supermarktman Raymond sluit vol verdriet alsnog de deuren

Twentse supermarkteigenaar Raymond Berning opende vanmorgen gewoon zijn zaak, nadat hij een verbod van de Veiligheidsregio opgelegd had gekregen. Hij heeft nu de deuren alsnog gesloten, met tranen in z’n ogen.

De exploitant van supermarkt Berning in het Twentse Noord-Deurningen heeft vanochtend alsnog zijn zaak dichtgedaan. Hij wilde het conflict dat hij met de veiligheidsregio heeft over coronamaatregelen niet op de spits drijven. Verdrietig is hij nu. „Ze hebben mijn levenswerk gesloten”, zegt hij tegen Metro.

Politie en handhaving melden zich in #NoordDeurningen. Berning moet supermarkt voor 10.00 uur sluiten. Gaat hij niet doen, zegt hij. 'Kan niet, heb veel te veel klanten hier staan.' pic.twitter.com/nzG9ptuQFE — Wilco Louwes (@wilcolouwes) August 13, 2020

Geen politiemacht

Plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Twente Arjen Gerritsen, eveneens burgemeester van Almelo, zei dat hij blij was dat er geen politiemacht ingezet hoefde te worden.

Ondanks een verbod van de veiligheidsregio had eigenaar Raymond Berning de supermarkt om 08.00 uur ’s ochtends toch geopend. De veiligheidsregio had Berning woensdag per brief laten weten dat hij zijn zaak vanaf vandaag gesloten moet houden totdat de winkel is aangepast aan de geldende coronaregels.

De commissie van veiligheidsregio Twente laat een supermarkt sluiten, omdat men daar niet aan de 1,5 mtr regel houden. Sluit dan maar alle supermarkten, want dat gebeurd nergens! 🤦‍♂️ — Erik (@Mel0nTwist) August 11, 2020

Vrije Tukkers

De supermarktexploitant had voordat hij openging een bus voor zijn zaak neergezet. Hij zei dat hij dit had gedaan om te voorkomen dat handhavers de supermarkt zouden blokkeren. Onder applaus van omstanders werd de bus om 08.00 uur weggereden en ging de winkel open.

Supermarktmanager Raymond Berning, die van veiligheidsregio Twente de deuren van zijn supermarkt moet sluiten omdat hij de coronamaatregelen niet zou naleven. Hij weigert. De winkel is zojuist gewoon geopend.Ik doe niets verkeerd. Wij steunen….je…

Kanjer…. pic.twitter.com/XY21xbIMqq — Sandokan (@Sandoka04120321) August 13, 2020

In de winkel, die vooral op Duitse klanten is gericht, werden ’s ochtends gewoon boodschappen afgerekend, „al liep het niet storm”, vertelde Berning aan Metro. Buiten stonden tientallen mensen die hem een hart onder de riem kwamen steken, waaronder ‘Vrije Tukkers’, een club „nuchtere Tukkers, die staan voor recht en de juiste corona-aanpak, niet voor een theoretische aanpak die niemand kan handhaven.” Hij was dankbaar voor alle steunbetuigingen, zei hij vanmorgen, al keek hij wel telkens nerveus naar buiten of de politie al op de stoep stond.

Kort maar krachtig

Door verschillende bedrijfsleiders in heel het land is hij gebeld, vertelde Berning vlak voordat hij sloot, van Rotterdam tot Roermond. „Ze zeggen dat ook zíj hetzelfde probleem hebben, en dat de anderhalvemeter niet te handhaven is in de supermarkten. Ze zijn blij dat ik voor hen opkom. Dat dit een statement kan zijn voor de rest van het land.” Een kort maar krachtige statement.

Dwang supermarkt

Gerritsen had gezegd dat de veiligheidsregio Twente „bestuursdwang” zou gebruiken om Berning te dwingen zijn winkel te sluiten, mocht hij dat niet zelf doen. Volgens Gerritsen is Berning sinds begin april vele malen gewaarschuwd. Er zijn achttien overtredingen van de coronaregels in zijn supermarkt geconstateerd. „Hij heeft vier maanden lang niets gedaan. Hij maakt er een spelletje van en neemt daarmee ontzettend veel tijd van politie, boa’s, gemeente en GGD in beslag. Dat zou hij zelf niet moeten willen.”

Berning is in elk geval heel dankbaar dat er zoveel mensen zijn die hem steunen, „daar voel ik me door gesterkt.”

