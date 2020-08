Twee coronagevallen op jongerencamping Appelhof op Terschelling

Twee jongeren zijn na thuiskomst van hun vakantie op camping Appelhof op Terschelling, positief getest op het coronavirus. Er is een kans dat ze op de camping besmet zijn geraakt of dat zij andere hebben besmet.

Dat meldt de Friese GGD. De jongeren wonen beide in Noord-Holland en blijken tijdens hun vakantie het coronavirus hebben opgelopen. De GGD roept jongeren, die vorige week ook op Appelhof waren, op om zich te laten testen.

Geen contact met kwetsbare doelgroep

De regionale GGD biedt meer testmogelijkheden aan op Terschelling. „Dit is in eerste instantie voornamelijk gericht op camping Appelhof waar de jongeren verbleven.” Aangezien de camping voornamelijk gericht is op de jongere generatie vreest de GGD niet voor contact met ouderen of anderen uit de kwetsbare doelgroep. „Of dat ze zich buiten de omgeving van de Appelhof intensief hebben gemengd in andere gezelschappen”, aldus de GGD.

Amper corona op Terschelling

Appelhof is een populaire jongerencamping waar jaarlijks vele jongeren tussen de 15 en 21 jaar hun vakantie doorbrengen. Het coronavirus wist eerder het eiland niet echt op te schudden. Sinds het begin van de uitbraak zijn twee bewoners van Terschelling positief getest. Daarnaast zijn er geen corona ziekenhuisopnames geweest en is niemand aan het virus overleden.

