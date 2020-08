Stille tocht voor doodgeschoten Bas van Wijk uit Badhoevedorp

Vanavond is er in Badhoevedorp een stille tocht voor de afgelopen zaterdag omgekomen Bas van Wijk uit die plaats. De 24-jarige man werd zaterdag doodgeschoten bij een recreatieplas in Amsterdam.

De dood van Van Wijk heeft tot grote verontwaardiging geleid. Met de hashtag ‘Gerechtigheid voor Bas’ roepen twitteraars op om aanstaande zondag te demonstreren op de Dam in Amsterdam. De familie heeft nadrukkelijk aangegeven dat de tocht vrijdagavond geen politiek karakter heeft.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik hoop op #gerechtigheidvoorbas, dat zijn daders gevonden en gestraft worden. We kunnen niet afglijden naar een land waar zo'n verderfelijke actie ongestraft blijft. Ik hoop ook dat zijn dood geen politiek wapen wordt en zijn familie in rust dit tragische verlies kan verwerken. — Shad Raouf (@shadraouf) August 10, 2020

Alleen familieleden en vrienden in stille tocht

Het is de bedoeling dat alleen familieleden en vrienden van Van Wijk meelopen met de stille tocht. De organisatie vraagt belangstellenden langs de route te gaan staan in plaats van mee te lopen, in verband met de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De tocht start om 19.00 uur vanaf voetbalvereniging Pancratius in Badhoevedorp en eindigt daar ook weer.

Vijf mensen aangehouden

De politie hield woensdag vijf Amsterdammers aan voor de fatale schietpartij, van 18 tot 26 jaar. Twee verdachten (26 en 20) zijn in Zandvoort aangehouden. De andere drie (18, 19 en 20) zijn op verschillende plekken in Amsterdam opgepakt. Een van hen werd donderdag al heengezonden. Hij heeft geen betrokkenheid bij het dodelijk schietincident, aldus het Openbaar Ministerie. Om wie het gaat is niet gezegd. De overige vier horen vrijdagmiddag of ze langer vast moeten blijven zitten. De verdachten zitten in beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact met hun advocaat mogen hebben.

Volgens de familie werd Van Wijk doodgeschoten toen hij wilde voorkomen dat een horloge van zijn vriend werd gestolen. „Bas ging afgelopen zaterdag met zijn vrienden op pad en kwam niet meer terug. Hij wilde voorkomen dat het horloge van zijn vriend werd gestolen en kreeg daarvoor een kogel in zijn bovenbeen en in zijn borst”, liet de familie woensdag weten.

Lees ook: Halsema: ‘Bas van Wijk betaalde hoogste prijs voor zijn moed’

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.