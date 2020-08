Snelheidsduivel vliegt over twee sloten en crasht in weiland naast A2

Vanmorgen heeft een bizarre eenzijdige aanrijding plaatsgevonden op de A2 ter hoogte van Baambrugge. Een auto is daar met zo’n hoge snelheid van de weg gevlogen dat hij over twee slootjes heen vloog en in het weiland tot stilstand kwam, zo meldt de politie Stichtse Vecht op Facebook.

Hoe hard de automobilist precies reed is niet bekend. Zijn snelheid was echter hoog genoeg om hem naast de A2 tien meter verderop in het weiland te doen belanden.





De bestuurder van het voertuig is er wonder boven wonder zonder kleerscheuren vanaf gekomen. De politie heeft hem aangehouden voor rijden onder invloed.



Het gebeurt nogal eens dat snelheidsduivels over de wegen racen en daarmee hun eigen leven en dat van andere weggebruikers in gevaar brengen. De politie gaat dan ook meer werk maken van de aanpak van hardrijder.

„Er vallen nog veel te veel verkeersdoden door snelheidsduivels en andere verkeershufters”, zei politiecommissaris Egbert-Jan van Hasselt gister tegen De Telegraaf. De politie begint dan ook met een nieuw offensief om de hardrijders aan te pakken.

Radarwagens

Vanaf 2022 laat de politie zo’n vijftig tot honderd radarwagens rondrijden op snelwegen en provinciale wegen. Deze wagens zullen de snelheid van het verkeer in beide rijrichtingen kunnen controleren. Ook kunnen bestuurders op deze manier beboet worden zonder ze staande te houden.

„Het gedrag van mensen in het verkeer is eigenlijk een afspiegeling van het gedrag in de maatschappij. Als je daar niet corrigerend tegen optreedt, gaat het mis”, stelt Van Hasselt. „Ik zie ook de tolerantie afnemen, want de ‘heer in het verkeer’ kom je haast niet meer tegen. Het is alleen nog maar ikke, ikke, ikke.”

