Reisadvies delen Spanje, Frankrijk en België aangepast naar code oranje

Het ministerie van Buitenlandse Zaken past het reisadvies voor delen van Spanje, Frankrijk en België aan. Vanaf middernacht geldt code oranje (alleen noodzakelijke reizen) voor de volgende gebieden, waar het aantal coronabesmettingen toeneemt.

In Spanje gaat het om de volgende plekken: Madrid, de Balearen (onder andere Ibiza en Mallorca), Burgos, Salamanca, Almeria en Navarra. Voor Frankrijk geldt code oranje voor het gebied om Parijs en Bouches-du-Rhône (het gebied rondom Aix-en-Provence en Marseille). Ook de Belgische stad Brussel valt onder de code oranje.

Thuisquarantaine

Het nieuwe reisadvies gaat in om 00.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag. Wie na middernacht in deze gebieden komt, wordt dringend aangeraden na thuiskomst veertien dagen in thuisquarantaine te gaan.

Ook de Britse regering heeft nieuwe maatregelen ingevoerd. Zo moeten Britten die naar onder meer Nederland en Frankrijk zijn geweest bij terugkomst verplicht twee weken in zelfisolatie.

De regering stelt geen andere keuze te hebben gehad in de bestrijding van het nieuwe coronavirus en schiet gedupeerden niet te hulp. Ze hebben tenslotte de waarschuwing gehad dat het beter was niet op reis te gaan, zei verkeersminister Grant Shapps, die zelf een maand geleden op vakantie in Spanje door een quarantainemaatregel werd verrast.

Deadline

Tienduizenden Britten hebben de afgelopen nacht gepoogd voor 05.00 uur onze tijd in Engeland aan te komen. Dat lukte in ieder geval de opvarenden van de veerboot Hollandica van de Stena Line, die eerder was uitgevaren en harder had gevaren om nog voor de deadline in Harwich aan te komen. Maar behalve op veerboten was er ook een stormloop op treinen en vliegtuigen naar Engeland.

Lees ook: Studentenvereniging Rotterdam uitgesloten van introductie om corona

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.