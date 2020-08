Regen, regen, regen! Laatste zomerweek en weekend vallen in het water

Hoewel de regio Midden deze week nog zomervakantie heeft, is van zomer- of vakantieweer geen sprake meer. Regen, regen en nog eens regen komt eraan.

Vooral in de kustgebieden is het vaak kletsnat. Ook waait het flink met in de nacht naar woensdag en woensdagochtend aan zee kans op een zomerstorm, windkracht 9.

Dinsdag valt het met de regen nog mee

De dinsdag verloopt bewolkt en vanuit het westen volgt enige tijd regen. In het noordwesten kan tot 10 millimeter vallen, lokaal meer. In het oosten en zuiden zijn de neerslaghoeveelheden een stuk kleiner, maar droog blijft het zeker niet. Pas in de tweede helft van de middag neemt vanuit het zuidwesten de regen af en tegen en in de avond kan de zon in het westen nog even doorbreken. Toch volgt in het westen en noorden nog een aantal buien, meldt weerdienst Weeronline.

De wind waait uit het zuiden en neemt toe naar matig tot vrij krachtig en aan zee naar krachtig. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden is de wind hard, windkracht 7. Met 19 graden in het uiterste noorden tot 23 in Limburg is de temperatuur redelijk normaal voor de tijd van het jaar.

Het gaat hard waaien

Dinsdagavond draait de wind naar het zuidwesten en neemt aan zee toe naar stormachtig, windkracht 8 met kans op zware windstoten tot 90 km/uur. Boven land waait het vrij krachtig. In de nacht naar woensdag en woensdagochtend neemt de zuidwester in het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden toe naar stormkracht 9. Boven land waait het vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6 met kans op zware windstoten rond 75 km/uur. Aan zee kunnen zeer zware windstoten tot iets meer dan 100 km/uur voorkomen. In de loop van de dag neemt de wind weer in kracht af.



Het weerbeeld laat vooral in het westen en noorden veel buien zien. In het oosten en zuiden zijn de neerslaghoeveelheden een stuk kleiner. Met 19 tot 20 graden en de stevige wind is het voor het gevoel compleet herfst. Zoek maar vast je jas weer op.

Kletsnatte dagen op komst (ja, in het weekend)

Donderdag is de beste dag van de week met naast wolkenvelden ook geregeld zon. De kans op regen is niet groot en de wind houdt zich koest. De temperatuur is weer iets hoger en stijgt naar 19 tot 22 graden. Een prima dag om nog lekker op pad te gaan.

Vrijdag en in het weekend is het van tijd tot tijd weer kletsnat in de kustgebieden. Ook waait het wederom flink, maar de kans op een tweede zomerstorm is klein. De temperatuur stijgt vrijdag nog naar 20 tot 22 graden, in het weekend stokt het kwik bij 17 á 19 graden en daarmee eindigt de meteorologische zomer niet alleen kletsnat, maar ook koel.

In het westen en noorden kan deze week tot in het weekend in totaal 50 tot lokaal 100 millimeter regenwater vallen. Dat wordt mede veroorzaakt door het warme zeewater en dit wordt kustconvergentie genoemd. Landinwaarts valt met 20 tot 50 millimeter minder regen en in het zuidoosten is het een stuk minder nat met 10 tot 20 millimeter.

