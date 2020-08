Regen en onweer verdrijft hitte, maar hittegolf blijft regionaal doorgaan

Voor veel mensen zal het goed nieuws zijn: na een week vol tropische dagen, verdrijven onweersbuien vandaag en dit weekend de hitte.

Lokaal kunnen het stevige buien zijn, soms zelfs gepaard met hagel en windstoten. Er kan veel regen vallen in korte tijd. Maar ook de zon zal zich dit weekend nog genoeg laten zien.

Op sommige plekken stijgt de temperatuur dit weekend naar 24 tot 28 graden, waarmee de hittegolf regionaal dus nog door gaat. Dat meldt Weeronline.

Bijna tropische 30 graden

In het noorden van het land komen in de ochtend onweersbuien voor, maar in het midden en zuiden is het veelal droog. De zon schijnt en er is wat bewolking. Vanmiddag neemt de kans op stevige regen- en onweersbuien overal toe. Hierbij is kans op hagel, windstoten tot 70 km per uur en lokaal veel neerslag in korte tijd.

In het westen en noorden kan het 25-27 graden worden en in Zeeuws-Vlaanderen, Noord-Brabant, Limburg, de Veluwe en de Achterhoek stijgen de temperaturen tot 28-29 graden. Daarmee wordt de hittegolf op sommige plekken doorgezet.

Op de Wadden, langs de noordkust, de Kop van Noord-Holland en het westelijk deel van Zeeland blijft het kwik nipt onder 25 graden.

