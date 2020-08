Raadslid Castricum: ‘Helemaal kapot na zware aanslag op mijn woning’

Het Castricumse raadslid Ralph Castricum van Forza! meldt via Twitter dat op zijn woning „een zware aanslag is gepleegd”.

Zijn achternaam is hetzelfde als het dorp waarin hij woont en de gemeente waar hij voor werkt. Ralph Castricum woont en werkt in Castricum. Hij zit in de gemeenteraad van Castricum voor de partij Forza! (Fortuynistische Oproep tot Realistische Zakelijke Aanpak).



Zojuist een zware aanslag op mijn woning. Ik ben ongedeerd. Politie is bezig met forensisch onderzoek. Ben hier helemaal kapot van. #Castricum pic.twitter.com/GfiRZZW1HM — Ralph Castricum 🇳🇱 (@RalphCastricum) August 19, 2020

Kapot door explosie

