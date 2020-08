Zomerstorm Francis raast ook in de ochtendspits over Nederland

Wellicht heb je deze nacht zomerstorm Francis over het land horen razen. Aan de kust werd dinsdagavond windkracht 9 gemeten. De zwaarste windstoot had een kracht van 100 kilometer met uur.

En daarmee is Francis nog niet gaan liggen. Rond de ochtendspits kan de zomerstorm het krachtigst zijn. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten hiervoor. Ook adviseert het overheidsorgaan niet met een aanhanger of caravan de weg op te gaan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

⚠️ | Het KNMI heeft al #codegeel afgegeven voor #zwarewindstoten voor Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland 👇 Kijk hier hoe het ervoor staat in jouw regio 👉 https://t.co/QjM63mhkTd. Ga je de weg op? Pas je rijstijl aan de omstandigheden aan 💨 #stormachtig https://t.co/9XFfdDfpQ7 — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) August 25, 2020

Dinsdag was de storm al duidelijk te herkennen, maar woensdagochtend verwacht men de piek. Aan de kust van Zeeland, Zuid- en Noord-Holland kunnen windstoten van 100 km/uur voorkomen. In de loop van de dag moet Francis weer gaan liggen en neemt de wind af.

Omvallende bomen

Staatsbosbeheer waarschuwt voor omvallende bomen. Door de droogte zijn sommige bomen zwak, waardoor gevaar dat de bomen omvallen. Daarnaast hebben loofbomen in deze tijd van je het jaar nog veel bladeren. „Daardoor vangen ze meer wind dan tijdens een herfststorm. Dat kan risico’s met zich meebrengen”, aldus een woordvoerder.

De laatste officiële zomerstorm was op 10 augustus vorig jaar.Toen werd in de IJmuiden windkracht 9 gemeten. Dit was de dag dat ook het dak van het AZ stadion in Alkmaar instortte.

https://twitter.com/KNMI/status/1298436359103946752

De storm houdt ook op Twitter veel mensen bezig.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

4.44 en nog geen oog dichtgedaan #StormFrancis — Erik de Pee (@ErikDePay) August 26, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.