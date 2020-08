Op verschillende plekken opnieuw protesten tegen coronamaatregelen

Ook zondag gaan er mensen de straat op om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Zondagmiddag staat er een protest gepland op de Drafbaan in het Stadspark van Groningen. Daarnaast komen er betogers naar het Amsterdamse Museumplein en staat er een actie gepland in Enschede.

Er wordt actiegevoerd tegen de coronamaatregelen. De demonstranten zijn onder andere tegen de anderhalvemetersamenleving en willen geen mondkapjesverplichting. Ook zijn ze tegen een spoedwet, waarin het kabinet de coronamaatregelen wil vastleggen.

De Groningse demonstratie begint om 12.00 uur en ook in Enschede verzamelt men zich op dat tijdstip bij Villa de Bank. In Amsterdam komen ze om 13.00 uur in actie.

Coronamaatregelen

Op zaterdag werd er ook al gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Toen startte het protest van actiegroep Viruswaanzin met een paar honderd man op het Malieveld in Den Haag. Onder de noemer van ‘Dag van de Democratie’ demonstreren de aanwezigen tegen de coronamaatregelen. Onder meer Willem Engel en Jeroen pols, twee voormannen van Viruswaanzin, gaven een toespraak.

De politie was zichtbaar aanwezig, maar de sfeer was gemoedelijk. In totaal heeft de politie twee aanhoudingen verricht. Eén demonstrant werd opgepakt vanwege het beledigen van een agent en de ander omdat hij zich niet kon identificeren, meldde de politie zaterdagmiddag.

De politie vroeg de organisatie om de aanwezigen op te roepen meer afstand van elkaar te houden. Een aantal mensen stond in groepjes te dicht bij elkaar. Engel gaf gehoor aan dat verzoek door tijdens zijn toespraak meermaals te vragen om elkaar de ruimte te geven.

Afstand houden

De organisatie had met de gemeente een aantal afspraken gemaakt over de demonstratie. Op basis daarvan had de gemeente besloten geen beperkingen op te leggen voor het protest. De belangrijkste afspraak was dat Viruswaanzin verantwoordelijk is voor het houden van 1,5 meter afstand op het Malieveld. De actiegroep wilde in juni al twee keer eerder demonstreren tegen de coronamaatregelen, maar kreeg toen geen toestemming. Beide keren kwamen er toch demonstranten naar het Malieveld.

