Ongekende omzetdaling horeca: Cafés en hotels grootste dalers

Het komt waarschijnlijk niet als een hele grote verrassing: de horeca is een van de zwaarst door de coronacrisis getroffen sectoren van Nederland.

De omzet in de sector nam in het tweede kwartaal met iets meer dan de helft af ten opzichte van het voorgaande kwartaal, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het eerste kwartaal daalde de omzet al met bijna 14 procent. Vooral in april kreeg de branche rake klappen.



Hotels

De opbrengsten van logiesverstrekkers, waaronder hotels en vakantieparken, daalde in het tweede kwartaal met 64 procent. In het eerste kwartaal daalde daar de omzet al met bijna 15 procent. Iets wat al zichtbaar was tijdens de eerste persconferentie vanuit de horeca afgelopen maart. De ontbijtzaal was toen al nagenoeg leeg in het Novotel Amsterdam City, waar de persconferentie in een zaaltje plaatsvond. Een paar Fransen toonden hun kamernummer aan de ontbijtdame, ze konden overal gaan zitten. „We merken echt een flinke onderbezetting nu”, vertelde de ontbijtdame. De jonge conciërge stond iets verderop ietwat verloren achter z’n desk. „Ik heb niets te doen nu, bijna alle bedden zijn leeg.” En de onderbezetting groeide en groeide, overal.



Daling cafés

Hotels zagen de omzet ineenstorten, met 75 procent ten opzichte van de eerste meetperiode van het jaar. Eet- en drinkgelegenheden, zoals restaurants, cafés en fastfoodrestaurants, zagen de opbrengsten in het eerste kwartaal met 14 procent kelderen, in het tweede kwartaal werd bijna de helft minder omgezet.

Met een daling van bijna 60 procent nam de omzet van cafés het sterkst af. De omzet van fastfoodrestaurants daalde het minst sterk, maar met bijna 25 procent is de daling volgens het statistiekbureau nog altijd aanzienlijk.

Pessimistisch

Ondernemers in de horeca zijn nog altijd erg pessimistisch, zo constateert het CBS dan ook. Het ondernemersvertrouwen kwam aan het begin van het derde kwartaal uit op min 52,4. Dit is historisch gezien nog steeds een hele lage score, maar wel een stuk beter dan aan het begin van het vorige kwartaal. Toen kwam het vertrouwen uit op min 84,3.