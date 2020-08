Dertigste nertsenhouderij besmet met coronavirus

Er is weer een nertsenhouderij besmet met het coronavirus. Het gaat om een nertsenbedrijf in Ven-Zelderheide, in Gennep (Limburg), waar een besmetting met het coronavirus is vastgesteld.

Het gaat om een bedrijf van ongeveer 1800 moederdieren. Het besmette bedrijf wordt zo snel mogelijk geruimd, meldt het ministerie van Volksgezondheid. De infectie kwam naar voren uit het zogenoemde ‘early warning’-systeem, wat inhoudt dat nertsenbedrijven verplicht zijn wekelijks kadavers van natuurlijk gestorven nertsen op te sturen voor onderzoek.

Dertig nertsenbedrijven besmet

In totaal zijn in Nederland nu dertig bedrijven met nertsen besmet verklaard. Bij twee fokkerijen zijn verdenkingen van infecties, meldt het ministerie. Vrijdag wordt daar de ‘definitieve uitslag’ van verwacht. Op 29 bedrijven waar eerder besmettingen waren vastgesteld, zijn de dieren inmiddels geruimd. De eerste nertsenfokkerij in Nederland waar dat gebeurde, staat in Deurne.

De nertsen zijn gedood met koolmonoxide. Aansluitend worden de stallen gereinigd. De kadavers zijn opgeslagen in een container, die werd verzegeld en ontsmet. Een destructiebedrijf regelt de verdere afvoer. Nertsenhouderijen worden vanaf 2024 hoe dan ook verboden. De beesten worden in Nederland gehouden voor bont.

