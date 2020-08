Lief! Zo heet het pandajong dat geboren werd in Ouwehands Dierenpark

De naam van de in mei geboren reuzenpanda in Ouwehands Dierenpark is bekend: Fan Xing. Het is een genderneutrale naam, omdat de verzorgers nog niet weten of het een vrouwtje of mannetje is. In China is het een traditie dat het jong na 100 dagen een naam krijgt, mensen konden zelf stemmen op vijf mogelijkheden.

Ruim 22.000 mensen wereldwijd hebben gestemd op een van de namen. Het was een nek aan nek race, meldt Ouwehands Dierenpark. Maar uiteindelijk kwam Fan Xing als winnaar uit de bus.



Knikje naar Van Gogh

De naam is een verwijzing naar het schilderij Sterrennacht van Vincent van Gogh. Van Gogh is in China de bekendste Nederlandse schilder. Fan staat voor Fan Gao (Van Gogh) en Xing betekent ster.

Omdat de jonge panda nog in het speciale kraamhok ligt en niet kan lopen, is het nog niet bekend welk geslacht het is. De verzorgers laten het dier en de moeder Wu Wen met rust totdat de kleine panda vanzelf uit het hok komt. Naar verwachting is dat in het najaar van 2020. Het is jammer, maar je moet dus nog even wachten totdat je het beertje in het echt kan zien. Je kunt wel al via een livestream kijken, voor een euro per uur.

De jonge panda blijft vier jaar bij zijn moeder, daarna gaat het naar de pandaopvang in China.

Rust voor moeder Wu Wen

De vader van het jong, Xing Ya, heeft zijn eigen afdeling in het pandaverblijf. Het mannetje en vrouwtje zijn alleen bij elkaar geweest toen Wu Wen een paar dagen vruchtbaar was, verder leven panda’s alleen. Wu Wen krijgt nu een paar jaar rust voordat ze weer een bevruchtingspoging gaan doen.

