Lichaam vermiste jongen (15) gevonden op strand Monster

Reddingsbrigade Nederland waarschuwde badgasten het afgelopen weekend voor de sterke stroming en muien. „Omdat er een sterke stroming is, en er bovendien een oostenwind waait, raden we mensen aan om tot knie- of heuphoogte het water in te gaan en minstens met zijn tweeën. Als mensen toch gaan zwemmen, moeten ze dat met de kust mee doen in plaats van verder in zee te gaan”, liet een woordvoerder weten.

Omdat er de afgelopen dagen een oostenwind stond, is ronddrijven op een luchtbed extra gevaarlijk. „Er bestaat een grote kans op afdrijven. Bovendien krijgt, bij afgaand tij, de stroming een ‘duwtje’ in de rug; dat maakt een mui nog verraderlijker.”

Mui