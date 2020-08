Leiders scholen vrezen tekort leraren door corona: ‘Voorrang bij test’

Leiders van scholen vragen zich hardop af of zij dit schooljaar voldoende leraren voor de klas kunnen zetten.

Scholen kampen al met een lerarentekort en moeten het nu met nog minder mensen doen vanwege het coronavirus en de daaraan verbonden quarantainevoorschriften. Dat blijkt uit een enquête van Algemene Vereniging Schoolleiders (AVN).

De onderzoekers ondervroegen 600 schooldirecteuren, met name van basisscholen. Van hen maakt 83 procent zich zorgen of er wel voldoende personeel is. Soms is dat net na de hervatting van de scholen al het geval:



Anderhalve week na opening van de scholen worden leerlingen al naar huis gestuurd omdat #schoolleiders geen vervanging meer kunnen vinden. Ja, leerkrachten moeten voorrang krijgen bij testbeleid zodat het onderwijs door kan gaan. @schoolleider https://t.co/cDHqZDP5e7 — Ingrid Doornbos (@IDDoornbos) August 27, 2020

Zorgen scholen om leraren in de winter

„Er is normaal al een lerarentekort, door extra afwezigheid uit voorzorg, coronabesmetting of coronagerelateerde klachten is het nog meer een uitdaging om iedere groep bezet te krijgen. Zeker als straks de winterperiode aanbreekt”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren.

Het AVS vindt dat het te lang duurt voordat leraren de uitslag van een coronatest terugkrijgen. Het gros krijgt de uitslag binnen 24 tot 48 uur. Maar 13 procent van de scholen moet langer wachten op de testuitslag. „Dit is wat ons betreft echt ongewenst, want vaak kun je ook nog niet direct terecht”, aldus de AVN. „En al die tijd – vanaf aanmelding voor de test tot en met de testuitslag – kunnen ze niet voor de klas.” Daarom wil de vereniging dat leraren voorrang krijgen in het testbeleid: „Om te voorkomen dat er straks klassen naar huis worden gestuurd, pleit de AVS ervoor om onderwijs voorrang te geven.”

Ook zorgen leraren om ventilatie

Op 15 procent van de scholen zijn er bij de schoolleiders zorgen over ventilatie en luchtkwaliteit en 44 procent maakt zich enigszins zorgen. Wel heeft bijna 60 procent van de scholen dit conform het bouwbesluit op orde, 32 procent is momenteel bezig met een inventarisatie en 11 procent krijgt het niet op orde. „Gemeenten en besturen zijn verantwoordelijk voor de gebouwen, maar schoolleiders zijn operationeel bezig met de inrichting op hun school. Zorgen zijn er op dat vlak in veelal verouderde gebouwen waar bijvoorbeeld geventileerd moet worden door open ramen. Dat is nu nog wel te doen, maar hoe ga je dat doen als de tempratuur straks daalt? En wie draait er op voor extra kosten, zoals aanpassing of extra stoken? Op veel scholen is hier geen budget voor.”

Slob: alles op alles om scholen open te houden

Minister Arie Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs wil een nieuwe landelijke schoolsluiting door het coronavirus voorkomen. Hij zet in op het plaatselijk of regionaal sluiten van scholen als dat nodig is. Dat zei Slob vandaag in een interview met het AD. Hij heeft het dan vooral over een nieuwe virusuitbraak, niet direct over zieke leraren of leerkrachten die wachten op de uitslag van een coronatest.

„Als er op plekken extra maatregelen nodig zijn, dan moet dat op schoolniveau, lokaal of regionaal gebeuren”, aldus de onderwijsminister. „De GGD en de veiligheidsregio kunnen dan ingrijpen en een school of meerdere scholen in een plaats, gemeente of regio sluiten. Dus niet dat als er in Amsterdam iets speelt, ook scholen in Groningen dicht moeten.”

