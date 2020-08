Koning en koningin iets té spontaan: ‘We hadden op afstand moeten letten’

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben gereageerd op alle commotie die is ontstaan na een foto van het koninklijk stel en een restauranteigenaar. En waarop ze heel dicht tegen elkaar aan stonden.

Dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima op een gisteren verschenen vakantiefoto minder dan 1,5 meter afstand van iemand houden, komt doordat ze daar „in de spontaniteit van het moment” niet goed op hebben gelet.

‘Koning en koningin zijn ook mensen’

„Dat hadden we natuurlijk wel moeten doen. Want ook op vakantie is naleven van coronaregels essentieel om het virus eronder te krijgen”, laten de koning en koningin weten in een tweet van het Koninklijk Huis.



‘In media verscheen een foto waarop we te weinig afstand houden. In de spontaniteit van het moment hebben we daar niet goed op gelet. Dat hadden we natuurlijk wel moeten doen. Want ook op vakantie is naleven van coronaregels essentieel om het virus eronder te krijgen’-WA & Máxima — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) August 24, 2020

Er wordt veelal positief gereageerd. „Dit ‘foutje’ – als je het al zo moet noemen – bewijst dat jullie mensenmensen zijn. Spontaan en oprecht. Netjes dat jullie je verontschuldigen, maar voel u vooral niet schuldig”, vindt Bjorn Hoex. Monique Londema beaat dat. „Niets menselijks is u vreemd. En daarom ben ik gek op u. Fijne vakantie!” Er is ook iemand die ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ hoog in het vaandel heeft staan. „Kan gebeuren. Alleen nu wel even bij terugkomst: quarantaine (nog langer vrij) en 400 euro boete naar goed doel!”

De foto werd genomen in een restaurant op het Griekse eiland Milos. Bijzonder detail: de koning draagt in zijn rechterhand een mondkapje. RTL Nieuws vond na onderzoek het restaurant waar de foto is genomen en nam contact op. Een medewerker van het restaurant bevestigde dat de koning en koningin afgelopen week in het restaurant waren en dat de man die met het paar op de foto staat, één van de eigenaren is. „De foto was voor een privé fotoalbum”, zegt de maker van de foto. En over het schenden van de coronaregels: „dat was een foutje”.

