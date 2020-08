Kans op gevaarlijk of extreem weer in meerdere provincies

Het KNMI heeft voor de provincies Zeeland, het westen van Noord-Brabant en nu ook Zuid-Holland code oranje uitgeroepen voor de komende uren omdat er onweersbuien kunnen voorkomen, lokaal met hagel (stenen van 2 tot 4 cm).

Ook bestaat kans op windstoten tot 75 kilometer per uur en kan er mogelijk veel regen vallen in korte tijd, meldt het weerinstituut.

Code oranje betekent in de woorden van het KNMI: wees voorbereid. Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn.

Code geel voor de rest van Nederland

Elders in het land is nog steeds code geel van kracht. Daar kunnen in de middag en avond ook onweersbuien zijn, ook met mogelijk hagel en windstoten tot ongeveer 70 kilometer per uur. Code geel betekent: wees alert. Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten, met name als je onderweg bent.

In Limburg stonden in onder meer Brunssum zondagmiddag al straten blank. Ook waaiden veel takken van bomen.

De maximumtemperaturen lopen uiteen van 26 graden in het Waddengebied tot 31 graden in het oosten en zuidoosten. Het KNMI rekent op nog enkele warme nachten. Vanaf woensdag gaat het af en toe regenen. Na zondag 23 augustus wordt het wisselvallig weer, met normale temperaturen.

