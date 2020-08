Ruim honderd personeelsleden Rotterdam Ahoy op straat

Rotterdam Ahoy ontslaat 40 procent van zijn personeel vanwege de coronacrisis. De ingreep, waarbij ruim honderd mensen hun baan verliezen, is volgens de organisatie noodzakelijk in het belang van de toekomst van de Rotterdamse evenementenaccommodatie.

Rotterdam Ahoy werd in maart na de aankondiging van overheidsmaatregelen gesloten voor evenementen. Dit jaar had eigenlijk een ‘kroonjaar’ moeten worden voor de locatie. In mei zou hier het Eurovisiesongfestival worden gehouden. Als het goed is vindt dat grote internationale evenement volgend jaar alsnog plaats in Rotterdam. Maar dat maakt dit slechte jaar niet goed. De locatie verwelkomt normaal jaarlijks zo’n 1,5 miljoen bezoekers tijdens circa 500 evenementen.

De aangekondigde versoepelingen eind juni hebben maar een zeer beperkte verlichting geboden voor de organisatie. „We zetten eerste stappen, maar dit zijn er niet voldoende”, legt topvrouw Jolanda Jansen uit. De evenementenbranche wordt volgens haar ontzettend hard geraakt door deze crisis en de toekomst is nog uiterst onzeker. „We hebben te kampen met een enorm verlies, met als gevolg bezuinigingsmaatregelen om de organisatie weer financieel gezond te krijgen.”

Personeelskrimp Rotterdam Ahoy onvermijdelijk

Bij de reorganisatie wordt een grote groep medewerkers met een flexibel dienstverband geraakt en een groep medewerkers waarvoor het contract van rechtswege afloopt. „Maar ook ontkomen we helaas niet aan een krimp binnen ons vaste personeel.” Voor de vertrekkende medewerkers zal een sociaal plan opgesteld worden. De adviesaanvraag voor het plan ligt momenteel ter beoordeling bij de ondernemingsraad.



Potverdimme. Als overbuurman doet het me pijn dit te lezen. Zodra het weer op volle kracht kan moet er een kneiter van een feest georganiseerd worden. — Marcel (@mkap65315329) August 20, 2020

Ook andere zalencentra ontslaan deel van het personeel

Meer grote evenementenaccommodaties hebben al flinke reorganisaties aangekondigd in verband met de crisis. Congrescentrum RAI Amsterdam gaat zo’n 30 procent van de banen schrappen, werd vorige maand bekend. Dat komt neer op 125 medewerkers. De Amsterdamse concertzalen Ziggo Dome en AFAS Live moeten een derde van hun personeel ontslaan. Bij die laatste ingrepen komen in totaal rond de 25 mensen op straat te staan.



