Hondentraining vanaf 1 juli 2021 zonder stroomstoten

Stroomstoten tijdens de hondentraining zijn vanaf 1 juli 2021 verboden. Alle stroomstootapparatuur om een hond zich beter te laten gedragen of op te leiden wordt dan verbannen. Dit geldt ook voor politie- en legerhonden.

Stroomstoten zijn risico

Volgens minister Carola Schouten van Landbouw gaat het gebruik van stroomstootapparatuur gepaard met „een hoog en niet te minimaliseren risico op het veroorzaken van pijn of letsel dan wel op het benadelen van de gezondheid of het welzijn van het dier”, zowel op korte als lange termijn.

Men zet stroomstoten in voor bepaalde sporten, het trainen van politie- en legerhonden en het afleren van ongewenst gedrag. Ook wordt de apparatuur gebruikt als antiblafband. Daar komt dus nu verandering in: een aantal organisaties moeten hun trainingsmethoden aanpassen en de politie en het leger nemen geen honden meer af die met stroomstoten getraind zijn.

Een verbod had eigenlijk al vanaf 2019 van kracht moeten zijn. In dat plan werd echter een uitzondering gemaakt voor het trainen van politiehonden, om gevaar voor mens of dier te voorkomen. Daar komt minister Schouten nu op terug. Zij meent dat ook deskundige trainers de risico’s op ernstige aantasting van het welzijn van de hond niet kunnen wegnemen. Ook is het volgens haar prima mogelijk honden op te leiden zonder stroomstoten.

Misdrijf

In het nieuwe plan staat ook dat overtreding van het verbod op stroomstoten een misdrijf is, namelijk dierenmishandeling. Daardoor kan men strafrechtelijk optreden en kan de overtreder een strafblad krijgen. De maximale celstraf die op dierenmishandeling staat, is in Nederland drie jaar.

De Dierenbescherming zegt tegen het Algemeen Dagblad het besluit terecht te vinden: „Want het gaat hier niet om kinderachtige schokken of onschuldige apparaten. Zonder deze middelen kun je een hond ook trainen. Door beloning van goed gedrag, in plaats van bestraffen van fout gedrag.”

