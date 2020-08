Hitte trekt weg uit het land, maar nieuwe warmtegolf komt er al aan

Na de bijzonder hete vrijdag en ook een warme tot zeer warme dag vandaag, wordt de hitte vanavond langzamerhand verdreven.

Het kan vooral in het zuidoosten lokaal vandaag nog tropisch warm worden met maxima van 30 graden, zo meldt Weeronline. Vooral daar is er ook kans op onweer. In het westen is het al een stuk aangenamer met 23 tot 25 graden. De komende dagen is het Hollands zomerweer, maar nieuwe hitte is in zicht.

Hitte in de tropennacht

Afgelopen nacht was regionaal sprake van een tropennacht. Door de aanwezige bewolking daalde de temperatuur in de zuidelijke helft van het land plaatselijk niet tot beneden 20 graden. In Maastricht werd het tot dusver zelfs niet kouder dan 22,4 graden. In Zeeland, langs de westkust en de noordelijke helft van het land koelde het af naar 17 á 19 graden. Het zijn niet de minima van deze dag, want later vanavond en het eerste deel van de komende nacht is het zeer waarschijnlijk kouder dan deze waarden.

Op enkele plaatsen vanochtend al onweer

Vanochtend is er een mix van wolkenvelden en zonneschijn. Vooral in het noorden en oosten komen buien voor en daarbij is er kans op onweer. Vanmorgen vroeg kwam het tot enkele onweersontladingen in Gelderland en Overijssel. Het is broeierig en onaangenaam warm met een hoge luchtvochtigheid en snel oplopende temperaturen.

Aan het begin van de middag is het 21 tot 24 graden in het westen en 25 tot 28 graden landinwaarts. Langs de grens met Duitsland en in Limburg kan het kwik nog oplopen naar tropische waarden van 30 graden. Vooral daar is later vanmiddag en vanavond nog kans op enkele regen- en onweersbuien. De kans op hagel, windstoten en veel regen is daarbij klein.

Afkoeling vanuit het westen

In het westen van het land blijft het vanmiddag droog en liggen de maxima tussen 23 en 25 graden. De ramen kunnen open en de warmte kan weer uit het huis worden verdreven. Vanavond en vannacht volgt overal afkoeling. Vanavond is het nog op veel plaatsen 21 tot 26 graden, maar na zonsondergang daalt het kwik geleidelijk. Komende nacht is het dan 14 tot 16 graden en is het prima weer om het huis te luchten. De kans op onweer is uiterst klein.

Later volgende week opnieuw zeer warm?

Zondag tot en met dinsdag is het licht wisselvallig en typisch Hollands zomerweer. Er is kans op buien en de temperatuur ligt veelal tussen 19 en 23 graden. Daarmee is het kouder dan gebruikelijk voor begin augustus. Normaal is het 21 tot 25 graden.

Warmteliefhebbers komen daarna snel weer aan hun trekken, want het lijkt erop dat het vanaf woensdag weer warmer wordt. Hoe warm het precies wordt is afwachten, maar zomerse dagen met maxima van 25 graden en meer zijn zeer goed mogelijk. Er is zelfs kans dat de temperatuur landinwaarts oploopt naar ruim 30 graden. De zon schijnt later volgende week flink en de neerslagkansen zijn klein.

Lees ook: Stranden vol: ‘Het lijkt hier bijna op Zandvoort!’, zeggen ze in Zeeland

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.