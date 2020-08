‘Grotere studie-uitval bij eerstejaars door corona’

Door corona zullen komend schooljaar meer eerstejaarsstudenten stoppen met hun studie. Dat vrezen de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), die de Tweede Kamer en onderwijsinstellingen oproepen daar extra aandacht aan te besteden.

Volgens vicevoorzitter van de LSVb, Freya Chiappino, is contact tussen eerstejaarsstudenten en hun medestudenten erg belangrijk. Maar door de coronamaatregelen wordt dat bemoeilijkt. Ze vreest dat studenten in een sociaal isolement terechtkomen en daardoor eerder afhaken. „Zonder fysieke introductieactiviteiten en colleges is het heel lastig om je nieuwe stad, onderwijsinstelling en medestudenten te leren kennen.”

Zachte landing

Chiappino benadrukt het belang van rondleidingen en voorlichtingen: „Geef aankomende studenten de mogelijkheid om te ontdekken wat er allemaal te doen is in de stad maar ook rondom de onderwijsinstelling. Dit helpt om de verbinding met de stad en de betrokkenheid bij het studeren te vergroten.”

Vooral de eerste 100 dagen zijn belangrijk, daar moet meer begeleiding komen. Zo krijgen studenten een zachte landing, menen de vakbonden. Ze hebben dan ook #operatiezachtelanding opgezet, waarmee ze pleiten voor het bevorderen van gemeenschapsgevoel onder studenten.

Chiappino: „Het is ontzettend belangrijk dat een eerstejaarsstudent met medestudenten in contact komt om zo sociale cohesie te stimuleren. Dit kan zowel online als fysiek. Daarmee creëer je motivatie en blijven studenten zich op hun plek voelen binnen een instelling.”

‘Begin van studententijd nu nog spannender’

Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg Dahran Çoban noemt het studentenwelzijn en goede begeleiding belangrijk om uitval tegen te gaan. „Nu is het begin van de studententijd sowieso al spannend, laat staan in een periode van sociale afstand en isolatie”, zegt Çoban. „Extra aandacht voor het bespreekbaar maken van deze mentale uitdagingen is daarom van groot belang.”

Op universiteiten stopt gemiddeld 7 procent van de eerstejaars. Op het hbo gaat het om ongeveer 30 procent. LSVb en ISO verwachten dat die percentages dit studiejaar hoger zullen zijn.

