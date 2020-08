Grote natuurbrand bij Heinenoord, brandweer rukt uit

In een natuurgebied in Zuid-Holland woedt een grote brand. De brandweer laat het vuur in het buitengebied van Heinenoord gecontroleerd uitbranden.

De brand in het gebied is ontstaan nadat wilgentakken in brand zijn geraakt. Het natuurgebied ligt ten noordoosten van het Zuid-Hollandse dorp Heinenoord, dat onder de gemeente Hoeksche Waard valt.

Brand in het buitengebied van Heinenoord – De brand zal de komende uren gecontroleerd uitbranden. Meetploegen blijven komende tijd metingen verrichten in Heinenoord en in Poortwijk (Oud Beijerland). Advies is om uit de rook te blijven voor uw gezondheid. https://t.co/7umizoHKIx pic.twitter.com/Zhkif5uIbu — Brandweer ZHZ (@BrandweerZHZ) August 11, 2020

Veel brandweerlieden op de been

De brandweer rukte vannacht met veel voertuigen uit om de brandende takkenbossen te blussen. Vanwege de rookontwikkeling adviseerde de brandweer de bewoners van Oud-Beijerland en Heinenoord de ramen en deuren te sluiten. Door de wind kunnen asdeeltjes terechtkomen in de dorpskern van Heinenoord.

Meetploegen blijven komende tijd metingen verrichten in Heinenoord en in Oud Beijerland, meldt de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Vanochtend geen kans om uit te slapen. #brand#Heinenoord https://t.co/GX0Xm57GTW pic.twitter.com/LyrpxLY4sg — Jan de jong (@dejong1977) August 11, 2020

In het buitengebied van Heinenoord is maandagavond een grote natuurbrand ontstaan. Het blussen zal nog de gehele dinsdagochtend in beslag nemen. De rook daalt neer in Heinenoord en omgeving. pic.twitter.com/daEWK7H4Kv — MediaTV (@mediatvnl) August 11, 2020

