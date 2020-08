Eerste mogelijke relschoppers aangehouden in Utrechtse wijk Overvecht

De politie heeft de eerste mogelijke relschoppers in de Utrechtse wijk Overvecht nu al aangehouden. Daarmee hoopt zij te voorkomen dat de rellen van vrijdagavond in het tevens Utrechtse Kanaleneiland een vervolg krijgen

Winkelcentrum in Overvecht

Op sociale media circuleerden berichten waarin opgeroepen werd om dichtbij het winkelcentrum de Gagelhof in Overvecht te gaan rellen. Daarom wordt het winkelcentrum flink in de gaten gehouden door de politie, zo meldt het AD. De ME was in het begin ook aanwezig, maar is weggegaan om geen relbeluste jongeren aan te trekken.

Vrijdagavond waren honderden relschoppers aanwezig in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Zij hebben onder meer verschillende bushokjes en bewakingscamera’s vernield en de politie bekogeld met stenen en vuurwerk.

Uiteindelijk grepen de politie en de ME rond middernacht in. Daarbij zijn achttien mensen aangehouden. Locoburgemeester Lot van Hooijdonk spreekt op Twitter schande van de actie en zegt dat vervolging en opsporing in volle gang zijn.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vanmorgen ben ik door Kanaleneiland gefietst als locoburgemeester na ongeregeldheden gisterenavond. Het gedrag van de relschoppers is werkelijk ontoelaatbaar. Opsporing en vervolging is in volle gang #Kanaleneiland #Utrecht Foto: ruudvoestphotography pic.twitter.com/xxFUZOothp — Lot van Hooijdonk (@lotvanhooijdonk) August 15, 2020

Schilderswijk

Ook in Den Haag is het al dagen achter elkaar onrustig in de Schilderswijk. Er geldt daarom al sinds donderdag een noodbevel voor de buurt. Donderdag- en vrijdagavond werden bij elkaar 29 mensen gearresteerd. Daarvan zitten er nu nog vijf vast. De andere 24 zijn voorlopig niet meer welkom in de Schilderswijk.

Ook controleert de politie in het centrum scooters. Als de scooters opgevoerd blijken, kan de agent een bekeuring uitschrijven of de scooter in beslag nemen. De politie wil officieel niet kwijt dat de maatregel tegen de relschoppers bedoeld is. Burgemeester Jan van Zanen liet donderdag wel weten dat jongeren die in de voorgaande nacht voor de onrust zorgden uit andere delen van de stad kwamen. „Op hun scooters kwamen zij hierheen – kennelijk om rotzooi te trappen”, verklaarde hij.

Lees ook: Nederlands meisje dood aangetroffen in Belgisch vakantiepark Molenheide: ‘Echt hartverscheurend’

Lees ook: Maurice de Hond eist nog dit weekend herstel van profiel LinkedIn

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.