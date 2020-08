Dinsdag weer persconferentie Rutte, disco’s en nachtclubs blijven dicht

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge geven morgenavond weer een persconferentie. Er komt slecht nieuws voor uitbaters van disco’s en nachtclubs.

Voor discotheken en nachtclubs komt vooralsnog geen versoepeling van de coronamaatregelen. Het kabinet had eerder 1 september aangegeven voor een mogelijke heropening van de deuren, maar in verband met het voortdurende besmettingsrisico gaat dat niet door. Dat heeft de belangenvereniging Nachtbelang gezegd na een gesprek op het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Gigantisch balen

„We balen gigantisch dat we nog niet open mogen”, aldus Jeroen van Broekhoven van Nachtbelang. „Het mag helaas nog niet omdat het er over twee weken weer anders uit kan zien met het aantal besmettingen. Ondanks de teleurstelling zijn we wel heel blij dat we een goed gesprek hebben gehad en een plek aan tafel hebben gekregen. We gaan nu samen met de evenementenbranche bekijken hoe we onder de huidige omstandigheden wel open zouden kunnen. Ook gaan we met het ministerie van Economische Zaken in gesprek over een beter steunpakket.”

Noodkreet naar Rutte

Nachtbelang stuurde eerder deze maand al namens 100 clubs, 4500 bedrijven en ongeveer 75.000 medewerkers die in de nachtelijke uren opereren een noodkreet naar premier Mark Rutte over het gebrek aan perspectief voor de branche. Rutte had onlangs echter al aangegeven dat hij niet optimistisch was over een versoepeling voor de discotheken en nachtclubs.



Om te vertellen dat nachtclubs en Discotheken nog niet open mogen ..wat eerst wel de bedoeling zou zijn op 1 September..thats all denk ik en je verder natuurlijk het standaard riedeltje…Was je handen stuk en houd de 1,5 meter.. 🙄🙄🙄 — Jeannette #ALM Haat onrecht, kinder en Dierenleed. (@JeannetteWezen1) August 31, 2020

In een manifest werd opgeroepen om clubs en nightlifebedrijven al per 1 augustus te heropenen: „Volgens het kabinetsbeleid moeten de clubs en nightlifebedrijven tot tenminste 1 september gesloten blijven. Dit is desastreus voor de bezoekers, medewerkers en ondernemers in deze sector. Als deze bedrijven niet eerder kunnen openen, vallen veel bedrijven om en gaan banen verloren. De doelgroep van deze bedrijven bestaat voornamelijk uit jongeren tussen 16 en 24 jaar. Juist zij hebben behoefte aan een plek voor ontspanning in deze moeilijke tijd. Via dit manifest roepen wij u daarom op de clubs en nightlifebedrijven per 1 augustus te heropenen en lichten wij toe onder welke voorwaarden dit kan.

Morgen komt de ministeriële coronacommissie weer bijeen om te overleggen over de ontwikkelingen van het virus. Aansluitend geven Rutte en ‘coronaminister’ Hugo de Jonge om 19.00 uur een persconferentie over de huidige situatie. Een update over de huidige situatie in Nederland wordt verwacht, versoepelingen lijken minder aannemelijk.

