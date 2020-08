Demonstratie tegen coronaregels op Malieveld rustig verlopen

Bijna duizend mensen hebben zondagmiddag op het Malieveld in Den Haag gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Na afloop meldde de politie dat de betoging ordelijk en veilig is verlopen. Ze verrichtte geen aanhoudingen.

De betogers vinden dat de overheid met de maatregelen hun rechten schendt. De demonstratie begon om 14.00 uur en duurde ongeveer twee uur. Op het hoogtepunt waren er zo’n duizend betogers op de been.



Vlaggen en leuzen

Er was veel politie ter plaatse, ook te paard. De demonstranten hadden Nederlandse vlaggen bij zich en scandeerden leuzen als „wij zijn Nederland”. Vanaf het podium werden toespraken gehouden en riep de organisatie de demonstranten op om 1,5 meter afstand van elkaar te houden en om vreedzaam te betogen, omdat de politie de demonstratie anders zou beëindigen.

Vanaf het podium werden toespraken gehouden. Ook werd geroepen dat iedereen anderhalve meter afstand van elkaar moet houden. ‘Mensen, ik snap jullie heel goed. Maar als we het niet doen, dan kunnen we stoppen. Dan zijn we allemaal voor Jan met de korte achternaam naar Den Haag gekomen’, riep de organisatie. De sfeer was gemoedelijk en volgens de politie werden ‘alle aanwijzingen opgevolgd’. Rond 17.00 uur was de demonstratie ten einde.

Centraal Station

Ook bij het Centraal Station en bij wegen naar het centrum van Den Haag was de politie zichtbaar aanwezig. In verband met de demonstratie werd een aantal trams en bussen omgeleid.

Eerdere demonstraties op onder meer het Malieveld leidden verschillende keren tot ongeregeldheden. Donderdag raakte een agent gewond bij een demonstratie in de buurt van het Binnenhof, waarbij meerdere arrestaties werden verricht.



