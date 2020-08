Demonstratie ‘Gerechtigheid voor Bas’ verplaatst naar Museumplein

De demonstratie voor de omgekomen Bas van Wijk die voor zondag gepland staat, is verplaatst van de Dam naar het Museumplein in Amsterdam. In overleg met de gemeente koos de organisatie achter de demonstratie voor een ruimere bestemming, zodat er voldoende afstand kan worden gehouden, meldt een woordvoerder van de gemeente.

De 24-jarige Bas uit Badhoevedorp werd zaterdag doodgeschoten bij de drukbezochte recreatieplas de Oeverlanden in Amsterdam. Volgens de familie werd Van Wijk doodgeschoten toen hij wilde voorkomen dat een horloge van zijn vriend werd gestolen.

‘Elk leven telt, stop het geweld’

De dood van Van Wijk leidde tot grote verontwaardiging. YouTubekanaal MoetJeHorenTV is de initiator van de demonstratie, en draagt de slogan „elk leven telt, stop het geweld” uit. „We gaan er samen iets moois van maken”, schrijft het kanaal op Twitter. Ook benadrukken de organisatoren in een video te willen demonstreren tegen zinloos geweld, en dat ze geen politieke bedoelingen hebben.



Update:

De demonstratie zondag 16 augustus om 12:00 uur Museumplein gaat door.

Aanleiding: moord Bas

Boodschap: elk leven telt, stop het geweld.

We gaan er samen iets moois van maken. — MoetJeHorenTV (@moetjehorentv) August 13, 2020

„Alle levens doen er toe. Als je toch een van de uiterste bent die zegt: het gaat alleen om zwarte levens, het gaat alleen om blanke levens, blijf dan alsjeblieft weg. Het gaat om alle levens en we staan in het midden”, melden de organisatoren.

Onder anderen Thierry Baudet en Geert Wilders hebben getwitterd over de zaak. De familie van Van Wijk geeft aan dat de stille tocht die vanavond plaatsvindt geen politiek karakter heeft. „Mensen die toch een statement willen maken kunnen zondag naar de demonstratie gaan. De organisatoren van de stille tocht staan volledig los van de demonstratie.”

