Dakloze vrouw in Den Haag mishandeld terwijl ze sliep

In Den Haag is een dakloze vrouw slachtoffer geworden van zinloos geweld. Ze werd namelijk terwijl ze sliep mishandeld door twee mannen. Er lijkt geen reden voor de mishandeling te zijn. Dat meldt de politie.

De vrouw, 42 jaar oud, lag vanochtend te slapen op een bankje in een speeltuin. Opeens hoorde ze een scooter naast haar stoppen, waarna twee mannen afstapten en de vrouw mishandelden. Vrij snel vluchtten de twee weg op de scooter.



Lichte verwondingen

Gelukkig raakte de dakloze vrouw niet ernstig gewond, ze heeft lichte verwondingen aan haar rug en hoofd. Het slachtoffer kon de daders niet goed beschrijven, dus hoopt de politie dat er getuigen naar voren komen die mogelijk iets gezien hebben.

Het incident deed zich voor bij de speeltuin aan de Ary van der Spuyweg in Den Haag, tussen 03.00 en 06.00 uur. Als iemand iets gezien heeft, of in bezit is van videobeelden, komt de politie dat graag te weten. Getuigen kunnen de politie bellen.

