Bijeenkomst getuigen dood Bas ‘om met elkaar te praten’ gecanceld

Bas van Wijk werd vorige week zaterdag doodgeschoten in een druk recreatiegebied. De politie vroeg ooggetuigen zich te melden, ook voor slachtofferhulp in de vorm van een bijeenkomst. De animo bleek gering.

De bijeenkomst voor getuigen van de dood van Bas van Wijk aan de Nieuwe Meer gaat vanavond niet door. Volgens een woordvoerster van de gemeente hebben zich via een speciaal hiervoor geopend telefoonnummer acht mensen gemeld en is ervoor gekozen dat zij individueel een beroep doen op Slachtofferhulp.

Met elkaar praten

De gemeente had de bijeenkomst georganiseerd zodat getuigen van het fatale schietincident in het bijzijn van de politie en Slachtofferhulp met elkaar konden praten over wat ze hebben meegemaakt. Maximaal honderd mensen konden hier terecht. Nu de belangstelling gering bleek, is besloten de bijeenkomst te annuleren.



Bas van Wijk

De 24-jarige Bas van Wijk werd op zaterdag 8 augustus doodgeschoten in het op dat moment druk bezochte Park de Oeverlanden aan de Nieuwe Meer. Veel mensen waren aan het picknicken of zonnen in het park. Volgens de familie van het slachtoffer wilde hij voorkomen dat een horloge van zijn vriend werd gestolen. De dood van Van Wijk heeft tot grote verontwaardiging geleid. Vorige week vrijdag was er een stille tocht voor hem, waarbij vrienden en familie witte shirts droegen, met daarop: ‘ONZE HELD’. Zondag vond er een demonstratie plaats op het Museumplein onder het motto ‘Gerechtigheid voor Bas’.

Verdachten



Elke Nederlander heeft een mobieltje. Maar ik zag nog niet één foto van de moordenaar van Bas van Wijk. Doodgeschoten op een bomvol stadsstrand in Amsterdam. Hoe kan dat? — P Visscher (@PieterVisscher) August 12, 2020

Op dit moment zitten er vier verdachten vast voor de fatale schietpartij. Een van hen heeft bekend dat hij op Van Wijk heeft geschoten. Een vijfde arrestant bleek niet betrokken bij het schietincident, maar zit wel vast voor andere strafbare feiten. Wie nog concrete informatie, foto’s of filmpjes heeft van het incident of van kort erna wordt gevraagd alsnog contact op te nemen met de politie.

