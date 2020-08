Radio-dj Fernando Halman zet zich in voor anti-pestencampagne: ‘Het maakt mensen kapot’

Radio-dj Fernando Halman is de nieuwe ambassadeur van de anti-pestencampagne van Stichting Stop Pesten Nu en tv-zender Cartoon Network. De campagne gaat vandaag van start. „Pesten maakt mensen kapot en laat emotionele littekens achter.”

Uit onderzoek blijkt dat ruim de helft van kinderen zes tot twaalf jaar graag omschreven wordt als ‘aardig’. 52 procent geeft aan dat als anderen aardiger tegen hen zijn, hen dit zou helpen om zelf ook aardiger te zijn. De hoop is dat deze campagne kinderen leert elkaar met respect te behandelen.

‘Pesten raakt je in je ziel’

Halman, die vijf dagen per week de ochtendshow bij radiostation FunX presenteert, heeft zichzelf aan de campagne verbonden vanwege zijn grote afkeer van onrecht. Ook hoort hij van luisteraars vaak verhalen over pesterijen: „Dat raakt je in je ziel”, zegt Halman. „Ik vind het vreselijk dat er mensen zijn die zich ongemakkelijk voelen als ze naar school of werk moeten. Het is iets dat niet in een dag of twee is verbannen, en verdient daarom veel aandacht. Het maakt mensen kapot en laat emotionele littekens achter.”

„Ik vind dat ik, als ambassadeur van de muziek en van gelijke rechten, mijn stem moet laten horen hierover. Dit kun je niet ongemerkt aan je voorbij laten gaan.” Halman is zelf niet gepest in zijn verleden, maar zag dat om zich heen wel vaak. Op school, bijvoorbeeld. „Vaak was ik degene die er dan iets van zei, en dan hield het uiteindelijk wel op. Maar online pesten, wat nu vaak gebeurt, valt minder op.”

Beginnen met de jeugd

De campagne is vooral gericht op jonge kinderen. Zo is er een Buddy Network, een speciaal platform voor kinderen waarop ze informatie over pesten vinden. Ook staan hier tips over hoe ze een goed maatje voor anderen kunnen zijn. Dat is namelijk het motto van de campagne: ‘Wees een maatje, geen pestkop!’ De favoriete karakters van kinderen die op Cartoon Network verschijnen, leren hen dat ook. Op deze manier hopen ze veel jonge kinderen te bereiken.

Door middel van reclames, opgenomen met Halman, is de bedoeling dat kinderen leren dat ze met respect voor elkaar moeten leven. „Het is belangrijk om met de jeugd te beginnen, om hen goed aan te leren om met respect en liefde te leven. Als jij wil dat er een mooie plant groeit, begin je altijd met het zaadje. Nu zijn de kinderen dat, de plant die daaruit groeit is de samenleving.”

Luisterend oor

Daarnaast moet de campagne ervoor zorgen dat kinderen gaan praten over wat hen overkomt. „De basis is praten”, benadrukt de radio-dj. „Met je leraar, een familielid, een vriend.” Zorg ervoor, zegt hij, dat iemand op de hoogte is van wat er in jouw leven gebeurt. Vind die broederschap, vind een vriend of een bondgenoot, iemand die jou een luisterend oor kan bieden. Je kan die boodschap niet vaak genoeg verkondigen, en ik vind het een hele eer dat ik hier deel van uit mag maken.”

Halman heeft ook wel nog tips voor mensen die gepest worden: „Denk nooit dat het aan jou ligt, voel je nooit minderwaardig. Wanneer iemand jou wil kleineren, is dat juist een tekortkoming van de ander. Het probleem is niet dat je een nerd bent of er anders uitziet, het probleem ligt bij de pester. En besef één ding: jij bepaalt je eigen lot.”

Lees ook: Gepeste Instagrammer verdient nu goud geld als influencer