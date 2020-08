Agenten Rotterdam niet vervolgd voor racistische appjes als ‘kutafrikanen’

Vijf agenten uit Rotterdam worden niet vervolgd voor vermeend racistische berichten die ze aan elkaar hadden gestuurd op WhatsApp. De berichten als ‘kankervolk’ en ‘kutafrikanen’ zijn „zeker laakbaar en niet passend”, maar niet strafbaar.

Dat concludeert het Openbaar Ministerie (OM). De agenten spraken namelijk niet in het openbaar, maar in een besloten groep.

Racistische appjes

Eind juni kwam de zaak naar buiten. NRC onthulde dat de agenten in hun appgroep burgers uitmaakten voor ‘pauperallochtonen’, ‘kankervolk’ en ‘kutafrikanen’. Dat deden ze vorig jaar na een mishandeling van een 15-jarige jongen door donkere tieners in Spijkenisse. De agenten werkten op het bureau aan het Marconiplein in Rotterdam.

Korpschef Erik Akerboom reageerde destijds op het interne intranet van de politie dat er binnen het korps geen ruimte is „voor ontoelaatbaar en grensoverschrijdend gedrag, zoals intimidatie, pesten en discriminatie”. „Op straat accepteren we het niet en binnen onze eigen gelederen ook niet.” Het Openbaar Ministerie in Rotterdam gaat de agenten naar wie een strafrechtelijk onderzoek is gestart naar aanleiding van uitlatingen in een WhatsApp-groep niet vervolgen. Zie ons persbericht hoe wij tot die conclusie zijn gekomen. https://t.co/OqbF5PvaHx — OM Rotterdam (@OM_Rotterdam) August 4, 2020

Onderzoek

De politie gaat de zaak nu intern verder onderzoeken. Daarbij kijkt de politie naar „de complete aard en omvang van de uitlatingen in de app en het handelen van de betrokken agenten in die periode”.

De politie zal twee onafhankelijke commissies voorstellen wat er in haar ogen met de agenten zou moeten gebeuren en daarna beslist politiechef Fred Westerbeke. Maar volgens de politie zullen de agenten wel weer aan het werk gaan, omdat ze waarschijnlijk niet worden ontslagen.

Aboutaleb: ‘Ik vind er heel veel van’

Burgemeester Ahmed Aboutaleb wilde vandaag niet regeren op de beslissing van het OM. „Ik vind er heel veel van”, zei hij, maar hij wil pas reageren als het onderzoek door de politie klaar is. Eerder stelde Aboutaleb in een brief aan de gemeenteraad dat hij geschrokken en zwaar teleurgesteld was en dat de uitspraken in de appgroep „in taal en tekst alle grenzen te buiten” gingen.

Het Openbaar Ministerie besloot daarom onderzoek te doen. De agenten zaten tijdens het onderzoek thuis.

