Zoektocht naar vermist meisje (14) Ameland is gestaakt

De reddingsdiensten staken hun zoektocht naar het vermiste meisje uit Duitsland dat voor de kust van Ameland is verdwenen.

Een uiterste zoekpoging met een dregteam heeft vandaag niets opgeleverd. „Dit betekent dat het gehele zoekgebied in de zee nu ruim is doorzocht”, aldus de politie.

Nog wel verscherpt toezicht kust Ameland

In zee wordt niet meer actief gezocht. Wel houden de politie, gemeente en een noodhulpteam verscherpt toezicht rond de kustlijnen. Na de verdwijning van het meisje, schreef de Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij direct: ‘Mooie stranddag eindigt dramatisch’.

Bij Ameland is al dagen langs de kust gezocht naar het 14-jarige meisje. Ze raakte zaterdagavond vermist toen ze met haar vader en zus in zee in de problemen was gekomen. De vader en zijn andere dochter konden aan de kant komen, maar het 14-jarige meisje werd niet meer gezien.

Zondag gaven hulpdiensten de hoop op dat het kind nog levend teruggevonden zou worden. De zoektocht richtte zich sindsdien op het vinden van haar lichaam. Vandaag heeft het dregteam SOAD (Stichting Opsporings Apparatuur Drenkelingen) met ondersteuning van het Landelijk Team Onderwaterzoekingen een laatste zoekactie gedaan in een gebied ten noorden van het dorp Buren op Ameland. Dat leverde helaas geen resultaat op.

