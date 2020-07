Wiebes: begrip voor onrust door aardbevingen

Minister Eric Wiebes wenst Groningers veel sterkte toe, nadat de provincie voor de derde keer in een week tijd werd getroffen door een aardbeving. De minister begrijpt „dat bevingen, zeker als ze zo kort op elkaar plaatsvinden, voor onrust zorgen”, zo schrijft zijn ministerie op Twitter.

Zondagochtend vroeg werd de regio opnieuw opgeschrikt door een aardbeving, met een kracht van 2.3 op de schaal van Richter.

Gaswinning in 2022 stopgezet

Wiebes gaat over de gaswinning uit het Groningenveld, die in 2022 zal worden stopgezet. De minister draait de gaskraan sneller dicht wegens de aardbevingen. „Daarmee vermindert de kans op snelle bevingen, maar is de onrust in de grond nog niet voorbij”, zegt Wiebes. Ook na 2022 blijft het belangrijk de bodembeweging in de gaten te houden, „schades voortvarend af te handelen en onveilige huizen te versterken.”

Wiebes wijst mensen met schade door de recente bevingen erop dat ze zich kunnen melden bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Die organisatie geeft zondag aan een flink hoger aantal schademeldingen te hebben ontvangen.

Geen bijzondere reden voor aardbevingen

Volgens het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) is er vooralsnog geen bijzondere reden voor de bevingen aan te wijzen. „De bevingen vinden plaats rondom Loppersum, daar waar de compactie en dus spanningsopbouw in de ondergrond het grootst is. Dit is een periode van verhoogde activiteit. Dat hebben we vaker gezien in het verleden”, aldus een woordvoerster.

Er is gas uit de grond in Groningen gepompt, dat veroorzaakt de bevingen. In het gaswinningsgebied deden zich vorig jaar in totaal 87 aardbevingen voor. Van de bevingen hadden er elf een kracht van meer dan 1,5. In 2022 wordt de gaswinning stopgezet, nu is de afbouw daarvan al begonnen. „Dit betekent niet dat er geen bevingen zullen zijn. Dat is jarenlang gebeurd en er is al jarenlang veel activiteit onder de grond. Dat kan niet zomaar worden gestopt. Dat kan pas op lange termijn.”

