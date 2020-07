Tot 4 maanden cel voor swaffelen en seksuele vernedering bij marinebasis

Volgens de drie verdachten was het onderbroekenlol, maar daar dacht het slachtoffer anders over. En de rechtbank ook.

De militaire kamer van de rechtbank Arnhem heeft vandaag de drie mannen veroordeeld tot straffen tot vier maanden militaire detentie voor een aanranding op de marinebasis in Den Helder. De straffen voor twee van de verdachten zijn hoger dan geëist.

'De militaire kamer veroordeelt 3 militairen van de Koninklijke Marine voor meerdere misstanden (o.a. swaffelen) bij de marinebasis in Den Helder. De militaire kamer legt straffen op die variëren tussen 120 uur taakstraf en 4 maanden militaire detentie.' https://t.co/WVlKM1vezT — Sébas Diekstra (@sebasdiekstra) July 27, 2020

Aanranding

Sergeant Raymond van de P. (35) en de 29-jarige korporaal Jozef M. zijn veroordeeld tot respectievelijk vier en drie maanden cel voor onder meer aanranding van de eerbaarheid. Matroos Nicky G. krijgt een militaire detentie van 30 dagen, waarvan 27 dagen voorwaardelijk. Daarnaast moet hij een taakstraf verrichten van 120 uur.

Op 17 mei 2018 werd een jonge matroos in de kantine op het marineterrein door twee man op de grond gedrukt waarna een derde zijn broek liet zakken en met zijn penis tegen het lichaam van de matroos sloeg, zo staat in de aangifte. Ook ging de verdachte bovenop de matroos liggen en maakte „seksbewegingen”. Hier gingen pesterijen en intimidaties aan vooraf.

Sergeant Raymond van de P. was de hoogste in rang van de drie verdachten en hij gaf het slachtoffer het bevel om Nicky G. oraal te bevredigen óf een hamer in zijn mond te nemen, zo wordt hem verweten. Het slachtoffer zette vervolgens zijn tanden in de hamer.

Cel voor aanranding op marinebasis pic.twitter.com/Wj3LfL2U5Q — NOS Teletekst (@Teletekst) July 27, 2020

Zeer kwalijk

De militaire kamer vindt het bijzonder ernstig dat de sergeant de initiatiefnemer was. Daarnaast neemt de militaire kamer het zowel de sergeant als de korporaal zeer kwalijk dat zij hun verantwoordelijkheid als militaire meerderen niet hebben genomen.

Het drietal omschreef het voorval als ‘onderbroekenlol’. „Het was cultuur binnen de Onderzeedienst”, zei een van hen tijdens de behandeling van de zaak. Pas achteraf merkten ze dat de aangever het niet leuk vond. De officier van justitie zei dat er te veel incidenten zijn binnen de krijgsmacht. „Een foute cultuur wordt in stand gehouden.”

Vernederend

Na een uitgebreid onderzoek, gaat het volgens de militaire kamer gaat het om ernstige feiten. „De mannen hebben een inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van het slachtoffer en moet deze handelingen in aanwezigheid van collega-militairen als zeer vernederend hebben ervaren.”

De militaire kamer vindt dergelijke feiten gevaarlijk voor de inzetbaarheid van militaire eenheden, zoals de schepen van de Koninklijke Marine. „Het gaat om kwalijke feiten die geen onderdeel van de bedrijfscultuur mogen uitmaken, omdat zij het aanzien van de krijgsmacht ernstig schaden.”

Over ontslag wordt niet gesproken.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.