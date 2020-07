Speedgebruik Goeree-Overflakkee groter dan in Amsterdam

Op het Zuid-Hollandse Goeree-Overflakkee zijn grote hoeveelheden amfetamine (speed) in het rioolwater gevonden. Daarmee is het gebruik van speed bijna vier keer zo veel als in Amsterdam.

Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van rioolwater op vijf locaties op het eiland. Deze resultaten werden vrijdagavond naar buiten gebracht. Het rioolwater bevat een gemiddelde van 583 milligram drugsresten per dag, per duizend inwoners. Daarmee zijn de aantallen niet alleen groter dan die van Amsterdam, maar ook van grote steden als Barcelona en Milaan.

Maatschappelijk probleem

En daarmee spreken we volgens burgemeester Ada Grootenboer van een „Breed maatschappelijk probleem.” Dat vertelt ze in een interview bij Rijnmond. „We willen voorkomen dat mensen aan drugs beginnen, maar we willen ook aanpakken wat we nu zien. En we willen meer duidelijkheid over waar het dan precies zit”, aldus de burgemeester.

Dit soort onderzoeken gebeuren al langer bij grotere steden. Aanleiding voor het onderzoek op het Zuid-Hollandse eiland was het aandringen van vrijwilligersvereniging Moedige Moeders. Zij uitten hun zorgen over het drugsgebruik onder jongeren. Uiteindelijk onderzocht onderzoeksinstituut KWR het rioolwater.

Onderzoek herhalen

Een daaruit blijkt dat vooral het speedgebruik eruit springt. Drugs als meth, mdma, cocaïne, en cannabis komen een stuk minder voor en zijn vergelijkbaar met de niveaus van andere gemeenten.

De gemeente van Goeree-Overflakkee gaat met betrokken organisaties onderzoeken hoe zij het probleem kunnen aanpakken. De burgemeester wil het rioolwateronderzoek over vier jaar herhalen om te kijken of de situatie verandert.

