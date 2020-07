Reddingswerkers: geen hoop meer voor Duitse tiener Ameland

Reddingswerkers van de KNRM hebben de hoop opgeven dat het vermiste Duitse meisje nog leeft. Vandaag varen alleen nog visserskotters uit om bij Ameland verder te zoeken op zee, zegt de reddingsorganisatie.

De KNRM zal vandaag niet meer uitvaren om actief op zoek te gaan naar het lichaam van de 14-jarige, meldt een woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM). Dit weekend spraken de redders als van een ‘triest einde van een mooie stranddag’.

Alleen nog zoeken naar stoffelijk overschot

„Verder zoeken op zee zal geen effect opleveren. Daarom is in gezamenlijkheid besloten het zoeken op zee te staken. In feite zoeken we nu naar een stoffelijk overschot”, zegt de KNRM-woordvoerder van Ameland. Gisteren heeft de KNRM de politie met boten op zee geassisteerd. „De zee is te groot, het deel waarvan we vermoeden waar het meisje kan liggen, is al diverse malen afgezocht”, zegt de woordvoerder.

De gemeente meldde dat de zoekactie vandaag een ander karakter krijgt. De politie hervatte het zoeken direct na zonsopkomst op het strand langs de kustlijn. Op zee zal nog worden gezocht met visserskotters. Dat zijn volgens de KNRM particuliere initiatieven. In de loop van de ochtend zullen meer viskotters uitvaren om verder te zoeken op zee.

Afgedreven door sterke stroming

Het meisje wordt sinds zaterdagavond 22.30 uur vermist. Haar vader sloeg alarm nadat hij met twee dochters in zee van de zonsondergang had genoten. Ze waren afgedreven door de sterke stroming. De vader sloeg alarm toen ze de 14-jarige niet meer zagen. Daarop werd een grote zoekactie opgezet, die tot 03.30 uur in de nacht duurde. Gisteren werd de hele dag verder gezocht op zee met sonarapparatuur en vanuit de lucht met een helikopter en een vliegtuig van de kustwacht.

Burgemeester Leo Pieter Stoel had gisteren al niet veel hoop meer dat het meisje nog levend wordt aangetroffen. „We moeten reëel wezen. Het was vannacht 10 graden en het water is ook koud. Dus de overlevingskans is laag”, zei hij tegen Omrop Fryslân.

