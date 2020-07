Juli tot nog toe koel, vandaag voor het eerst zomers

Tweede helft van de zomer blijft wisselvallig

Voor het eerst deze maand is de temperatuur in De Bilt zaterdag opgelopen tot ruim 25 graden en was er sprake van een officiële zomerse dag. Het werd in De Bilt 25,8 graden en in het Limburgse Arcen zelfs 27,8 graden.Dit jaar was de koelste juli sinds 2004. Normaal telt heel juli negen zomerse dagen, dus dat het 25 graden of warmer wordt. In juni was het echter wel bijzonder warm.

Voor de komende twee weken en augustus wordt er nog geen echt, stabiel zomerweer verwacht. Dat betekent geen aaneengesloten warme, zonnige dagen. Maar gelukkig wordt het niet meer zo nat en koel als in de afgelopen paar weken.

Weeronline meldt dat we in de tweede helft van juli en in augustus meer warme, droge en zonnige dagen zullen zien. In augustus kan er zelfs sprake zijn van een paar tropische dagen. Maar echt aaneensluitend zonnig wordt het niet. Er worden ook een paar regenachtige dagen verwacht. Zomerse dagen kunnen snel omslaan naar regen- en onweersbuien.

Voor het eerst deze maand warm weekend

Dit weekend, aan het begin van de tweede helft van juli, hebben we wat meer te maken met zomerse temperaturen. Die kunnen wel oplopen tot 25 graden of meer.

Zondag stroomt er weer koelere lucht ons land binnen, schrijft Weeronline. In het zuidoosten van het land kan het nog wel warm worden met veel zon. Na het weekend blijft de temperatuur hangen tussen de 18 en 22 graden. Heftige regen blijft voorlopig nog even weg.

