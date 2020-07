Horeca stapt naar rechter voor versoepeling coronamaatregelen

De horecabranche stapt naar de rechter om de Nederlandse overheid te dwingen de coronamaatregelen in de horeca te versoepelen. Daarover heeft brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) een kort geding tegen de Staat aangespannen.

KHN wil zo snel mogelijk versoepelingen, in het bijzonder als het gaat om het aantal mensen dat binnen anderhalve meter van elkaar aan een tafel mag zitten.

Strenger dan noodzakelijk

Volgens de branche zijn de maatregelen die nu gelden in de horeca veel strenger dan noodzakelijk. Ook zijn ze volgens KHN in hoge mate willekeurig en staan ze haaks op versoepelingen die op andere gebieden wél zijn doorgevoerd. De organisatie verwijst bijvoorbeeld naar het openbaar vervoer, personenvervoer, de sport en het onderwijs.

„Het water staat horecaondernemers aan de lippen”, staat in een toelichting op het besluit. Er wordt op dit moment volgens de KHN geen enkel perspectief geboden en voor velen dreigt faillissement. Doordat dansen is verboden en zitten verplicht is, is de exploitatie van een club of nightlife-bedrijf in de ogen van KHN bijvoorbeeld feitelijk onmogelijk. Voor veel bedrijven zouden de steunregelingen van de overheid neerkomen „als een druppel op een gloeiende plaat”.

Daarbij is anderhalve meter afstand houden tussen bediening en gasten in de horeca is een hele uitdaging. Dat zei FNV Horeca eerder al op basis van de eerste meldingen die de bond binnenkreeg op zijn horeca-meldpunt. Horecamedewerkers kunnen daar hun ervaringen en klachten over hun werkomstandigheden delen.

Over een andere boeg

Het kort geding zal dienen op donderdag 23 juli. „De afgelopen periode zaten we er constructief in. Er zijn echt manieren om op een zeer verantwoorde wijze, ook binnen én met inachtneming van de volksgezondheid, verdere versoepelingen door te voeren”, zegt KHN-voorzitter Robèr Willemsen. „Maar als je dan te maken krijgt met een wederpartij van waaruit geen enkele medewerking komt, dan moet je conclusies trekken en het over een andere boeg gooien.”

