Dekker wijst gratieverzoek langszittende gevangene (32 jaar) af

Ondanks dat de signalen op groen stonden, is ook het zesde gratieverzoek van de gevangene die het langst zit in Nederland, afgewezen.

Loi Wah C., de langstzittende gevangene van Nederland, komt niet op vrije voeten. Minister Dekker (Rechtsbescherming) wees diens zesde verzoek om gratie af. Daarmee negeert hij een positief advies dat het gerechtshof in Den Haag eerder gaf. Dat meldt RTL Nieuws.

De 62-jarige C. zit nu 32 jaar in de gevangenis. Hij is medeplichtig aan de moord op een Rotterdams gezin in 1987. Het ging om een roofmoord waarbij de eigenaar van een restaurant, zijn vrouw en hun vijfjarige dochter en baby in koelen bloede werden doodgestoken. Niet lang na het misdrijf werd Loi Wah C. opgepakt. In 1989 werd hij veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij de moorden. Zelf heeft hij altijd schuld ontkend.

‘Onmenselijk’

Het gerechtshof in Den Haag zei eind mei dat het „inhumaan” is om Loi Wah C. nog langer vast te houden. De minister stelt dat ook na bijna 33 jaar sprake kan zijn van vergelding en bescherming van de maatschappij. Dat is in strijd met wat gedragsdeskundigen over hem hebben gezegd, laat zijn advocaat weten. Die hebben meerdere keren laten weten dat de kans klein is dat Loi Wah C. nog een keer in de fout gaat.

Advocaat

Het is volgens de jurisprudentie de minister alleen dan toegestaan van het positieve advies van het hof af te wijken, indien zich bijzondere omstandigheden voordoen waarmee het hof in zijn positieve advies geen rekening heeft gehouden, laat Mathieu van Linde, de advocaat van Loi Wah C. weten. „En indien deze van een zodanig gewicht zijn dat die tot afwijking van het positief advies nopen. Onze cliënt en zijn advocaat mr. M.C. van Linde zijn van mening dat hier geen sprake van is, zodat deze afwijzende beslissing op het gratieverzoek onrechtmatig is. Er zal worden bezien welke juridische vervolgstappen zullen worden gezet.”

