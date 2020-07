Burgemeesters verdeeld over mondkapjesplicht

De voorzitters van veiligheidsregio’s zijn verdeeld over een landelijke of lokale mondkapjesplicht. In het Utrechtse provinciehuis praten de burgemeesters vandaag over de mogelijkheid zo’n draagplicht in te voeren

Ook minister Tamara van Ark van Medische Zorg schuift aan bij het overleg. In de aanloop er naartoe gaf ze aan op zoek te zijn naar ‘goede instrumenten’ om het virus te bestrijden. Eensgezindheid onder de burgemeesters is niet het belangrijkste punt voor de bewindsvrouw. „Wat ik vooral van belang vind is dat we met elkaar het virus klein krijgen. Dat is in de eerste golf gelukt en met de oplevingen die er nu zijn moet het ook lukken. In de ene regio is het anders dan in de andere regio, maar het is wel van belang dat we met elkaar samen het virus beteugelen.”

Huidige regels benadrukken

De burgemeesters blijken hierover vooral verdeeld. Zeker als het gaat over mondkapjes, heeft elke bestuurder zijn eigen idee. Volgens Emile Roemer, burgemeester van Heerlen, is een draagplicht op dit moment niet nodig. „Het zou zomaar kunnen dat we maatregelen moeten nemen maar dan is het eerder reguleren en zorgen dat mensen het weer tussen de oren krijgen dat het nog heel belangrijk is dat we ons aan de RIVM-afspraken houden.” Het benadrukken van de regels als de 1,5 meter afstand, krijgt volgens Roemer de voorkeur boven het inzetten van mondkapjes.

Advies mondkapjesplicht

Ook Marianne Schuurmans, die als burgemeester van Haarlemmermeer de regio Kennemerland vertegenwoordigt ziet „nog geen meerwaarde van de mondkapjes”. Volgens Schuurmans geeft ook het Outbreak Management Team aan dat het nog niet nodig is. Het advies van het deskundigenteam komt officieel pas later naar buiten.

Burgemeester Roel Sluiter zegt namens de regio Friesland juist wel te denken „dat het een bijdrage kan leveren”. Ook Theo Weterings van Tilburg is voorstander van het gebruiken van mondkapjes. Hij wil ook op die manier zien „of het mensen meer bewust maakt dat de regels nog steeds goed gehandhaafd moeten worden”.

