Tieners met lsd maken skatepark onveilig en belanden in ziekenhuis

Een groep Brabantse tieners is zaterdag in het ziekenhuis beland vanwege hun drugsgebruik. De jongeren hadden lsd ingenomen. Voordat ze naar het ziekenhuis werden gebracht, hebben ze zich behoorlijk laten gaan in de openbare ruimte.

Ooggetuigen melden tegenover Omroep Brabant dat ze bij het skatepark bij de Oosterplas in Den Bosch en de omgeving daarvan voor veel tumult zorgden. Ze zouden hysterisch rond hebben gerend, veel lawaai hebben gemaakt en zich ook aggressief gedragen hebben.

Tussen de 13 en 17 jaar

De jongeren die aan de drugs zaten, waren volgens de aanwezigen tussen de 13 en 17 jaar. Ze zouden enorm onder de indruk zijn geweest van de effecten van lsd, dat bekend staat als een hallucinerende drug. Een van hen dacht zelfs dat hij kon vliegen, waarna hij van een heuvel probeerde af te springen. Anderen renden luid schreeuwend rond.

De niet lsd gebruikende jongeren melden dat het doorgaans een rustig skatepark is. Af en toe wordt er wel eens een jointje gerookt, maar dergelijke situaties hadden ze nog niet meegemaakt. Uiteindelijk kwamen er agenten en ambulancemedewerkers naar de speelplaats om de jongeren af te voeren naar het ziekenhuis. Er waren liefst drie ambulances aanwezig plus nog ondersteunend personeel.

Zorgmelding

De politie heeft al laten weten deze lsd-zaak niet hoog op te nemen. Volgens hen is dit een medische aangelegenheid. Wel is er een zogenaamde zorgmelding gemaakt. Dit wordt altijd gedaan wanneer minderjarigen zich in onveilige situaties bevinden. Gemeente of hulpverlenende instanties kunnen dan kijken of er verdere actie nodig is.

