Druk van hotelbranch op Halsema om ‘bizarre restricties’

De ene storm rondom Femke Halsema is nog niet gaan liggen of de volgende laait alweer op. De hotelbranche van Amsterdam heeft zijn vertrouwen opgezegd in de burgemeester en de wethouders van de hoofdstad.

Het college is bezig met de coronawetgeving. Daarin wil het laten opnemen dat het bij gezondheidsgevaar hotelovernachtingen mag verbieden. En die maatregel gaat er bij de zwaargetroffen branche niet in, zo meldt de Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Volgens hen is dit een dolksteek.

Bizarre restricties

„Hoteliers beginnen net pas weer met opstarten of ze krijgen alweer bizarre restricties te verduren”, zegt Pim Evers die voorzitter is van de KHN in de regio Amsterdam. Het verbod – dat ook voor vakantieverhuur en bed & breakfast – komt volgens Evers uit de lucht vallen.

„KHN zat nota bene vrijdagmorgen met de burgemeester om de tafel”, zo verklaart hij tegen De Telegraaf. „Er is toen helemaal niks gezegd over een voorstel om in te mogen grijpen als de overheid vindt dat het te druk wordt. Dat zagen wij pas ’s middags in de brief van de wethouder. Maar zo doe je geen zaken met elkaar. Het had netjes geweest als ze ons niet alleen hadden aangehoord, maar ook samen met ons naar oplossingen hadden gezocht. Die hebben wij trouwens wel degelijk aangedragen.”

„Het kan niet zo zijn, dat als de stad weer drukker wordt, de gemeente dan te pas en te onpas kan zeggen: je moet je hotel sluiten”, vervolgt Evers. „De branche vecht momenteel voor het voortbestaan. De hotels waar het momenteel het beste draait, zitten nauwelijks op twintig procent van hun capaciteit, maar de meeste moeten het momenteel doen met vijf tot twaalf procent bezettingsgraad.”

Uiterste gevallen

In de brief van de wethouder staat dat er alleen tot sluiting wordt overgegaan in uiterste gevallen. Toch is dat voor Evers al teveel van het goede. „Het is de druppel. Als je nu in een overlevingsstrategie zit, heb je hulp nodig. In plaats daarvan krijgen wij nog meer beperkingen. En dat terwijl wij een sector zijn die tien procent van de mensen uit de stad aan het werk houdt. Dit is de omgekeerde wereld.”

