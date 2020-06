Albert Verlinde: Johan Derksen moet excuses maken aan Akwasi

Albert Verlinde wil dat zijn Talpa-collega Johan Derksen excuses maakt over de Zwarte Pieten-opmerking richting rapper Akwasi.

Dat heeft Verlinde gezegd in het programma Shownieuws. De musicalproducent en showbizzexpert vindt niet dat Derksen dit soort opmerkingen moet maken, zeker niet in het licht van de Black Lives Matter-protesten.

Johan Derksen op social media voor racist uitgemaakt

In Veronica Inside hield Derksen maandag een monoloog over Akwasi, die tijdens de Black Lives Matter-demonstratie op de Dam een toespraak hield over racisme en zich fel uitsprak tegen Zwarte Piet. De voetbalanalist zei over de demonstraties dat hij op tv „alleen maar schreeuwende gekkies ziet die de ruimte krijgen” en stelde dat het in Nederland heel erg mee valt met het racisme.

Daarna werd een tegendemonstrant besproken die bij een Black Lives Matter-protest in Leeuwarden verkleed als Zwarte Piet verscheen. „Weten we zeker dat dat niet Akwasi was?”, grapte Derksen. Fragmenten uit de uitzending gingen vervolgens viral op social media. Veel mensen uitten kritiek op de uitspraken en noemden Derksen racistisch.

Talpa reageert niet

Veronica en Talpa hebben laten weten Derksen niet op zijn uitlatingen aan te spreken. „Uitspraken binnen VI komen voor rekening van de mensen aan tafel”, liet de zender weten. Wel beklemtoonde Veronica „tegen het opzettelijk kwetsen van medemensen of bevolkingsgroepen” te zijn.

Verlinde zegt dat hij de laatste weken te veel verhalen heeft gehoord van zwarte mensen die al jaren gebukt gaan onder bijvoorbeeld vergelijkingen met Zwarte Piet. „We hebben onlangs een bijeenkomst gehad met de cast van de musical Tina om hierover te praten”, vertelde de musicalproducent. „Ik ben echt geschrokken van die verhalen, wat mensen van kleur hun hele leven te horen krijgen en meemaken. Johan kan niet roepen dat hij tegen racisme is en vervolgens dit soort dingen zeggen.”

Ook vlogger Quinty Misiedjan en zangeres Anouk haalden al hard uit naar Derksen. De zangeres vindt wat de voetbalanalist zei „om te kotsen”, zo deelde zij gisteren.

Dit is de beste foto van Johan Derksen die ik kon vinden. pic.twitter.com/zOqwvkctkb — Yousef Gnaoui (@YousefGnaoui) June 16, 2020

Authentieke vrijdenkers als Johan Derksen, die niet in het minst gehinderd worden door enige vorm van laffe politieke correctheid, zijn meer dan ooit nodig vandaag de dag.#beau — Niels 🇳🇱 (@Nielsdej) June 16, 2020

Johan Derksen over een Zwarte Piet die kwam opdagen bij een anti racisme demonstratie in Leeuwarden: "Weten we zeker dat het niet Akwasi is" #veronicainside pic.twitter.com/sP0mw3Yq0S — temas (@temaswerc) June 15, 2020

Nooit buigen! Veronica steunt Johan Derksen na vermeend racisme via @Telegraaf https://t.co/Hdt9KNkSr1 — 𝓐𝓶𝓪𝓿𝓮𝓵 ツ (@Poempieloempie) June 17, 2020

Lees ook: ‘Akwasi blijft twee weken uit de media na alle ophef’

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.