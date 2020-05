Overheid koopt miljoenen onbruikbare mondkapjes

De overheid blijkt miljoenen ondeugdelijke mondkapjes te hebben gekocht die bestemd waren voor de zorg.

Dit nieuws komt nadat eerder op zaterdag bekend werd dat ziekenhuizen mondkapjes in hebben gekocht die in 30 tot 40 procent van de gevallen moeten worden afgekeurd.

Ruim vijf miljoen aangekochte maskers werden na een test direct afgekeurd. Nog 3,9 miljoen maskers zijn voorlopig afgekeurd, maar kunnen later misschien alsnog worden gebruikt.

‘Wildwestmarkt’ dreigt voor ziekenhuizen

Dat blijkt uit cijfers die het AD heeft opgevraagd bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Die organisatie is door de overheid in maart in het leven geroepen om persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers centraal in te kopen en te verspreiden en zo te voorkomen dat ziekenhuizen zich in die ‘wildwestmarkt’ moesten storten.

Webshops verkopen masker met valse certificaten

Al op zaterdagochtend meldde Ad.nl dat ziekenhuizen die zelf mondkapjes inkopen en die laten testen zo’n 30 tot 40 procent afgekeurd zien worden door laboratoria. Ook zijn er veel valse certificaten in omloop waarmee onder meer webshops (mogelijk) ondeugdelijke maskers proberen te slijten aan zorgpersoneel.

Journalist en videomaker Roel Maaldrink confronteerde onlangs enkele van dit soort webverkopers en zette de videos ervan op zijn Instagram account. Roel wilde weten waarom de verkopers maskers voor veel geld wilde verkopen, terwijl zorgpersoneel deze zo hard nodig hebben.

Eind maart ontvingen Nederland en België de eerste ladingen mondmaskers uit China. Ook deze 600.000 maskers bleken onbruikbaar. Eind april werd bekend dat de behoefte aan mondmaskers nijpend is. Het ministerie van Volksgezondheid beloofde destijds 6 miljoen mondmasker.

Hoe de overheid het mondmaskerprobleem van plan is aan te pakken, is nog niet bekend.

