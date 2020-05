Horeca verloor 14 procent omzet in eerste kwartaal

De omzet van de horeca viel in het eerste kwartaal 14 procent lager uit dan een kwartaal eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de horeca daarmee een van de zwaarste getroffen sectoren door de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het gaat om de eerste omzetdaling in zeven jaar tijd.

Vooral in de maand maart – toen strenge lockdownmaatregelen waaronder horecasluitingen van kracht werden – daalden omzet en volume. De omzet van hotels en vakantieparken en andere logiesverstrekkers, daalde met bijna 15 procent in het eerste kwartaal van 2020 ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Eet- en drinkgelegenheden, zoals restaurants, cafés en fastfoodrestaurants, zetten in het eerste kwartaal van dit jaar 13,6 procent minder om dan het kwartaal daarvoor.

Pessimistisch over kwartaal twee

Horeca-ondernemers zijn ook verreweg het pessimistisch over de situatie in het lopende kwartaal. Onlangs werd bekend dat de maatregelen voor de horeca per 1 juni iets versoepeld worden. Toch kunnen veel horecagelegenheden dan nog niet ‘volle bak’ draaien. Bovendien hebben ze de eerste twee maanden van het tweede kwartaal stil gelegen.

Veel horecagelegenheden – vooral restaurants – hebben wel gepoogd in te spelen op de situatie. Zo hebben veel restaurants de voorbije maanden aan het bezorgen en/of afhalen van maaltijden gedaan. Dit terwijl dat voor het coronavirus vaak niet mogelijk was.

