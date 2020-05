Coronavirus slaat ook in kloostergemeenschap om zich heen

Ook in kloosters eist het coronavirus een hoge tol. Het aantal doden stijgt, maar ook het verlies aan inkomsten door de lockdown heeft verstrekkende gevolgen.

Waar eerst de aandacht volledig uitging naar het stijgende aantal besmette patiënten op de ic’s, blijkt het coronavirus op alle lagen van de samenleving toe te slaan. In de verpleeghuizen waren de zorgen om ‘brandhaarden’ groot. Nu slaan ook in de nonnen- en monnikenverblijven overal in Nederland alarm. Het coronavirus laat zien hoe kwetsbaar de kloostergemeenschappen zijn.

Heftige periode

Bij de grootste nonnencongregatie van Nederland, de Zusters van Liefde in Tilburg, zijn vorige maand in twee weken 13 van de 128 zusters overleden. Omdat de vrouwen vaak bij elkaar op bezoek gingen, was het voor het virus makkelijk om zich snel te verspreiden. „We hebben hier geen woorden meer voor, zo heftig is deze periode voor de zusters”, zei bestuurssecretaris Judith de Raat. Ook hun mannelijke collega’s de Fraters van Tilburg, zijn getroffen. Daar overleden vier monniken.

De Conferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) waar 190 kloosterorders en congregaties zijn aangesloten, heeft inmiddels zijn zorgen geuit. Hoewel er ooit tienduizenden zusters en broeders aangesloten waren bij de KNR, is daar tegenwoordig nog maar een fractie van over. Volgens het AD kwam uit de laatste telling in 2019 naar voren dat ons land nog 3800 zusters en monniken kent.

Erica Op’t Hoog, woordvoerder van de KNR, stelt dat het lastig te voorspellen is hoe de cijfers er aan het eind van het jaar uitzien. „We verwachten wel dat er een flinke afname zal zijn”, zegt Op’t Hoog. „Juist vanwege de hoge gemiddelde leeftijd en het feit dat een aanzienlijk deel van de religieuzen in verzorgingstehuizen of vergelijkbare situaties woont.”

Financieel zwaar

De kloostergemeenschappen worden niet alleen qua gezondheid getroffen, ook het voortbestaan van de nonnen- en monnikenverblijven is onder druk komen te staan. Waar de gemeenschap normaal gesproken hun inkomen verdienen door het verhuren van kamers of het verkopen van kloosterproducten als abdijbier staat onder druk.

„Door de coronamaatregelen zijn gastenverblijven gesloten en de verkoop van onder meer wijn en abdijbier en andere kloosterproducten deels stilgevallen”, zegt de KNR. „Tegelijk komen kloosters in veel gevallen niet in aanmerking voor de steunmaatregelen van de overheid.”

